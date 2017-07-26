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    Отказались от беженцев: в ЕС перешли к новым мерам против трех стран

    (обновлено: )14410
    Сообщается, что Польша, Чехия и Венгрия продолжают нарушать свои обязательства по беженцам и игнорировать их перед Грецией, Италией и другими государствами-членами.
    Беженцы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Еврокомиссия перешла к новой фазе мер в отношении Чехии, Польши и Венгрии, так как данные три страны отказались принимать беженцев.

    Беженцы из Ливии. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
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    "Европейская комиссия сегодня послала обоснованные мнения Чешской Республике, Венгрии и Польше в связи с несоблюдением ими юридических обязательств по перемещению (беженцев)", — заявил в среду журналистам еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

    По его словам, несмотря на повторные призывы и запуск Еврокомиссией в июне процедуры по предотвращению нарушения законодательства ЕС, "эти три страны продолжают нарушать свои обязательства и игнорировать свои обязательства перед Грецией, Италией и другими государствами-членами".

    Еврокомиссия 14 июня направила формальные письма Чехии, Польше и Венгрии в рамках процедуры, которая может привести к санкциям против трех стран в связи с отказом принимать беженцев.

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