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    Польша лишится права голоса в Совете ЕС из-за скандальных законов

    (обновлено: )29120
    Еврокомиссия попросила польские власти не предпринимать меры по отстранению или отправке в отставку судей Верховного суда, так как это может повлечь за собой лишение Польши права голоса в Совете ЕС.
    Польский флаг
    RIA News Филип Климашевский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Еврокомиссия запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда, заявил первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс.

    Анджей Талага
    Pohnews.org
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    "В рекомендации комиссия просит польские власти не предпринимать меры по отстранению или отправке в отставку судей Верховного суда. Если такие меры будут предприняты, комиссия готова немедленно запустить процедуру в рамках параграфа 1 статьи 7", — сообщил Тиммерманс журналистам после заседания коллегии еврокомиссаров.

    Процедура в рамках статьи 7 договора о Евросоюзе предполагает констатацию Евросоюзом "существования явной угрозы серьезного нарушения" или, в крайнем случае, "существования серьезного и устойчивого нарушения" страной ценностей ЕС. В этом случае Польша может лишиться права голоса в Совете министров ЕС.

    Для того, чтобы была задействована статья 7 договора о Евросоюзе, Еврокомиссия, Европарламент или треть стран-членов ЕС должны предложить Совету ЕС, объединяющему страны-члены, "констатировать существование явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом ценностей" ЕС. Этого пока не произошло.

    В понедельник президент Польши Анджей Дуда заявил, что новые законы, реформирующие судебную систему, будут представлены в ближайшее время. Ранее глава государства объявил, что ветирует два спорных закона, которые вызвали массовые акции протеста в стране. При этом он подписал один из законов в рамках судебной реформы — о работе всеобщих судов.

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