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    Аналитика и комментарии

    Польша стала доплачивать трудовым мигрантам. Реакция в соцсетях

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (630)

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    Польские работодатели стали больше платить сотрудниками из Украины. Об этом свидетельствуют свежайшие данные местных рекрутеров. Как отреагировали на такую новость простые украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    После введения безвиза с ЕС зарплаты украинских работников на европейских просторах выросли. По крайней мене в Польше оплата поднялась в 1,5-2,5 раза — об этом свидетельствует мониторинг польской рекрутинговой фирмы Upper Job. Эксперты утверждают, что больше начали получать штукатуры, повара, каменщики и работники гостиниц. 

    Смотрите также: Украинцы и еврооптимизм: безвиз есть, а денег нет

    Если раньше часовые ставки были на уровне 9-10 злотых, то сейчас в различных отраслях они выросли до 14-25 злотых, утверждают специалисты. К тому же эксперты полагают, что после введения безвиза украинцы устремили взоры на немецкий рынок, где можно заработать в четыре раза больше, чем в Польше. В связи с этим польским работодателем пришлось задуматься еще и о различных поощрениях, к примеру — бесплатное жилье, пишут СМИ. 

    А вот в соцсетях по этому поводу совсем иные сообщения: "Я никуда не поеду, но за тех бедолаг, что без семьи и дома мыкаются на чужбине, я рада". "Неправда, недавно был в Польше, поляки наоборот стали недоплачивать украинцам, обвиняя их, что они воры, воруют рабочие инструменты, пьяницы, плохо работают, то есть поляки найдут массу объяснений, чтобы недоплачивать, знаю много людей, которые вовлечены в строительных работах, где наши головы бригады не давали зарплату простым рабочим, давая только деньги обратно домой", — пишут в сетях и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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