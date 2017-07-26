Жаль, что Польша идет по пути Украины в плохих вещах - Савченко

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Соседние страны научились у Украины лишь плохому, заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

"Скорее всего, наши соседи научись у нас самому худшему. Научились тому, что, оказывается, и в судебной системе может быть коррупция, власть может иметь больше…. Европейские парламентарии ездят на трамваях, троллейбусах, метро, у них нет большого состояния. Они смотрят на Украину, где война, на то, какие депутаты приезжают в Европарламент, в какие дорогие костюмы они одеты, в каких машинах они ездят, какие отели и рестораны себе позволяют. И, честно говоря, это удивляет и пугает европейских парламентариев", — сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, европейским парламентариям непонятно, как "в такой бедной стране" могут быть такие богатые чиновники и депутаты.

"Мне очень жаль, что Польша идет путем Украины в плохих вещах", — подчеркнула Савченко.

Напомним, в Польше в течение нескольких дней проходят масштабные митинги против закона о Верховном суде.