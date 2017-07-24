В очереди на КПП на границе с Польшей умер известный украинский математик

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В минувшую пятницу на пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей скончался один из самых лучших украинских математиков Юрий Зелинский, заведующий отделом комплексного анализа и теории потенциала Института математики НАН Украины, сообщает издание "Вести".

Как отмечается, ученый направлялся на международную математическую встречу со своими коллегами в Польше.

"Юрий Борисович — один из лучших математиков современности. В воскресенье его похоронили в Борисполе Киевской области", — рассказал его коллега Юрий Чураченко. И добавил, что, со слов близких, был потрясен тем, как отнеслись польские пограничники к ученому.

Он добавил, что у профессора во время поездки при себе было письмо, подписанное руководителями, ректорами, директором Института математики, в котором они просили посодействовать в беспрепятственном пропуске через границу, поскольку в субботу уже должна была состояться первая встреча.

"А произошло это в пятницу — жара, очереди, а человеку без малого 70 лет. Он подошел к девушке, он был не на территории Украины, но еще не на польской стороне. Он показал письмо, говорил на польском, который очень хорошо знает. Девушка сказала, что ее это не касается. Возраст и не очень здоровое сердце сыграли свою роль", — добавил математик.