О чем пишут в мире: судьба санкций против РФ, "потерянные" дети-беженцы

РИА Новости Украина

Судьба антироссийских санкций

Члены конгресса США в субботу согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. "Конгресс договорился по антироссийским санкциям, предлагая Трампу сложный выбор", - комментирует событие New York Times. Как пишет издание, новый законопроект жестко ограничит возможность президента приостановить или отменить санкции.

Газета называет новый документ "эффектным скручиванием сенатом шестимесячного президентства господина Трампа" и сообщает, что текст содержит "небольшое количество технических изменений по существу", а также поправки, внесенные "в ответ на озабоченность, выраженную нефтяными и газовыми компаниями".

После согласования текста документа в палате представителей и сенате Трампу предстоит выбрать — наложить вето на законопроект или подписать его. "Трамп вскоре должен будет решить: наложить ли вето на проект – действие, которое подогреет обвинения в том, что он торгуется с президентом России Владимиром Путиным, или подписать законопроект, к которому испытывает отвращение его администрация", — добавляет издание.

По данным Politico, "ожидается, что законопроект по санкциям будет одобрен абсолютным большинством и в палате (представителей), и в сенате" на следующей неделе. Это даст сенату с республиканским большинством возможность укрепить свои позиции в борьбе за реформу в области здравоохранения и налогов, "пусть даже это достижение создаст проблемы Трампу", заключает издание.

Новые акценты Нацфронта

Французские воскресные газеты сосредоточились на "реформах" программы французской партии "Национальный фронт", которые были проведены в пятницу и субботу в ходе закрытых встреч ее членов. "Нацфронт в пятницу и субботу провел совещание по "реформированию" за закрытыми дверями. Несмотря на то, что выход из зоны евро остался в списке целей, этот шаг отодвинут на конец гипотетической пятилетки", — комментирует издание итоги подготовки партии к следующим парламентским выборам.

Газета Monde отмечает, что в итоговом коммюнике не говорится ни о смене названия политического объединения, которое раньше обсуждали его представители, ни о составе руководства, ни о позициях, от которых движение собирается отказаться. "Нацфронт разрывается между линией своего вице-президента Флориана Филиппо, который ставит превыше всего враждебность зоне евро, и линией его противников, по мнению которых партия победит только при условии возвращения к своему фундаментальному триптиху: безопасность-иммиграция-идентичность", — пишет издание.

По данным СМИ, из финального коммюнике также следует, что Нацфронт проведет "большие переговоры" в сентябре, целью которых станет определение "новых процедур и графика, чтобы вновь последовательно и в течение пятилетки обрести нашу уникальную самостоятельность".

Кто лучший?

Британские газеты традиционно интересуются будущим правящей консервативной партии королевства и предлагают Тори выбрать наилучшего кандидата на пост главы партии. Газета Guardian публикует результаты опроса более 1000 Тори. Консерваторов попросили выбрать политика, который смог бы заменить Мэй на посту главы партии. Так, главными кандидатами стали министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон: 21% консерваторов поддержали Дэвиса, за Джонсона выступили 17% респондентов, еще 26% опрошенных не смогли или отказались сделать выбор.

Опрос показывает, что 80% сторонников Дэвиса или Джонсона голосовали за выход Британии из ЕС на прошедшем референдуме. Около 50% Тори считают, что Великобритании необходимо выйти из единого рынка. Вместе с тем, 28% респондентов считают, что стране необходимо сохранить таможенный союз с ЕС. Согласно результатам опроса, 71% консерваторов сомневаются в том, что Мэй должна немедленно оставить пост главы партии, тогда как 22% призывают ее к отставке.

Вместе с тем, в эксклюзивном материале Telegraph сообщается, что большинство "рядовых Тори" считает, что Мэй должна "уйти до Рождества", поскольку "премьер-министр никогда не восстановится после провала на выборах". Они хотят, чтобы за время летних каникул Мэй "продумала такой план перехода, который позволил бы ее преемнику занять пост главы партии без гонки за лидерство", заключает газета.

Опасное сближение ИГ с ядерным оружием

Боевики террористической организации ИГ, с 2014 года державшие под контролем иракский Мосул, могли создать "грязную" атомную бомбу на основе радиоактивного химического элемента кобальт-60, используемого в медицинском оборудовании для лечения раковых опухолей, пишет американское издание Washington Post.

Сообщается, что на момент захвата города боевиками в Мосуле находилось по меньшей мере две единицы медицинского спецоборудования, работающего на кобальте-60. Все машины были завезены в Ирак еще в 1980-х годах и к моменту прихода ИГ уже не использовались по назначению и хранились на складах.

Некоторые детали в них отсутствовали, однако, по данным отчетов американских экспертов, кобальтовая составляющая оставалась на обоих устройствах, и ее должно было хватить на создание "грязного" ядерного оружия. По словам американских высокопоставленных чиновников, а также специалистов ядерных исследовательских центров, "такие группы, как ИГ, давно обсуждали возможность использования такого материала для производства грязной бомбы".

Вместе с тем, после освобождения Мосула оказалось, что медицинское оборудование осталось нетронутым, и кобальтовая составляющая не была изъята. Американские источники издания предлагают несколько объяснений такому положению дел. Одни утверждают, что "террористы никогда не знали о местонахождении аппаратов", хотя, как добавляет издание, такое объяснение маловероятно, "учитывая успешность террористического мародерства" по всему городу.

Другие считают, что извлечение радиоактивного элемента "посчитали слишком сложным и опасным процессом", либо главари "просто-напросто были заняты другими делами, особенно в последние месяцы оккупации, когда подходили правительственные войска". Издание пишет, что хоть в Мосуле и удалось избежать "опасного сближения" террористов ИГ с ядерным оружием, угроза все равно остается, поскольку аналогичное медицинское оборудование есть и в других городах по всему миру, в том числе — в зонах конфликтов. "И это – глобальная проблема", — цитирует газета одного из американских экспертов по ядерным угрозам.

"Потерянные" дети-беженцы

Британское издание Independent публикует эксклюзивный материал о судьбе детей-беженцев, прибывающих в Великобританию из французского Кале. Как пишет газета, британские власти не располагают информацией о местонахождении в стране более сотни детей-беженцев, прибывших в Британию без сопровождения с августа 2016 года. Такую информацию изданию предоставила благотворительная организация из французского Кале Refugee Youth Service (RYS), которая ведет учет детей, достигших берегов Великобритании.

По данным специалистов организации, в общей сложности 167 детей младше 13 лет прибыли в Британию без сопровождения и считаются "потенциальными жертвами торговли людьми". Из них 104 "пропали без вести" на территории королевства, то есть британские власти не располагают информацией об их местонахождении в стране. Дети прибывают из Кале незаконными путями, поэтому оказываются вне существующей системы безопасности: их не встречают сотрудники пограничной и миграционной служб, они не стоят на учете у местных британских властей.

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Издание уточняет, что число "пропавших" детей может быть намного больше и достигать "сотен человек", поскольку правозащитным организациям Франции и Британии не всегда в полном объеме доступна информация о несовершеннолетних без сопровождения. Правозащитники предупреждают, что дети, местонахождение которых не известно британским властям, могут столкнуться с насилием и эксплуатацией.