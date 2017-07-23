Хроника 22 июля: активизация конфликта на Донбассе, победа Харлан, санкции против РФ

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Силовики заявили об активизации конфликта на Донбассе, Авдеевка, Донецк и Ясиноватая остались без воды, на юге Украины завершились учения Си Бриз-2017, которые продолжались две недели, а Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против РФ. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Силовики заявили об активизации конфликта на Донбассе

С вечера минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) произошла активизация провокаций со стороны ополченцев, сообщает утром в воскресенье пресс-центр штаба АТО. По данным пресс-центра, в течение минувших суток ополченцы после относительного затишья 18 раз обстреливали позиции украинских военных. Силовики отвечали "плотным огнем" из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Авдеевка, Донецк и Ясиноватая остались без воды

Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водоснабжением Донецк и Авдеевку, в результате обстрелов остановила работу. Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

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Военные учения Sea Breeze-2017 завершились

Украинско-американские учения Sea Breeze-2017 завершились в субботу, торжественные церемонии закрытия прошли в Одессе и Николаевской области, сообщает командование ВМС ВС Украины. Более 30 кораблей из США, Украины, Грузии, Румынии и Турции принимали участие в активной фазе учений Sea Breeze-2017 в Украине. Учения проходили в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

Ольга Харлан завоевала "золото" чемпионата мира по фехтованию

Знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан завоевала "золото" чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге. В финале украинка со счетом 15-5 нанесла поражение Аззе Бесбес из Туниса. Бронзу получили итальянка Ирене Векки и француженка Сесилия Бердер. Ранее Харлан дважды выигрывала золото чемпионатов мира в индивидуальной сабле и дважды побеждала в командных соревнованиях.

Украинские пловцы выиграли две медали на Всемирных Играх

Сборная Украины по подводному плаванию завоевала две награды на Всемирных Играх во Вроцлаве. Ирина Пикинер заняла третье место на дистанции 100 метров в ластах, показав результат 46,92 секунды, уступив первенство представительнице Венгрии. Анастасия Антоняк выиграла "бронзу" в 400-метровом заплыве, уступив "золото" и "серебро" китаянке Сун Йитин и Ким Бо Куин из Южной Кореи.

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Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против РФ

Конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект по санкциям против Ирана и России, голосование по которому состоится в палате представителей 25 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что голосование в нижней палате по данному документу состоится во вторник, 25 июля. Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана.

Июльские сугробы: Питер засыпало градом

В нескольких районах Санкт-Петербурга накануне прошел ливень и выпал град, засыпавший улицы градинами размером с черешню, сообщают пользователи социальных сетей. Ранее сообщалось, что на территории фермерских угодий недалеко от испанского города Алмазан выпал сильный град, повредивший здания и автомобили.

Именно 22 июля 1099 года крестоносцами было создано Иерусалимское королевство, первым главой государства ("защитником Гроба Господня") избран герцог Бульонский. В этот же день в 1944 был основан Международный валютный фонд, а в 1946 году на завершившейся Международной конференции здравоохранения (Нью-Йорк, 19-22 июля) одобрен и принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вступил в силу он только 7 апреля 1948 года.