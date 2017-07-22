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    Учения по противодействию террористической угрозы в Луганске

    (обновлено: )10310
    Учения по противодействию террористической угрозе в Луганске
    Учения по противодействию террористической угрозе в Луганске
    Учения по противодействию террористической угрозе в Луганске
    Учения по противодействию террористической угрозе в Луганске
    Учения по противодействию террористической угрозе в Луганске
    Учения по противодействию террористической угрозе в Луганске
    Учения по противодействию террористической угрозе в Луганске
    Учения по противодействию террористической угрозе в Луганске
    Условные террористы в "захваченном" административном здании во время тренировки Народной милиции, МВД и МГБ в Луганске по отработке совместных действий по освобождению заложников и отражению террористических актов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Учения по противодействию террористической угрозе в Луганске
    Штурм "захваченного" условными террористами административного здания во время тренировки Народной милиции, МВД и МГБ в Луганске по отработке совместных действий по освобождению заложников и отражению террористических актов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Учения по противодействию террористической угрозе в Луганске
    Условные террористы "захватывают" административное здание в ходе тренировки Народной милиции, МВД и МГБ в Луганске по отработке совместных действий по освобождению заложников и отражению террористических актов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Учения по противодействию террористической угрозе в Луганске
    Условный террорист на тренировке Народной милиции, МВД и МГБ в Луганске по отработке совместных действий по освобождению заложников и отражению террористических актов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Учения по противодействию террористической угрозе в Луганске
    Условный террорист в "захваченном" административном здании во время тренировки Народной милиции, МВД и МГБ в Луганске по отработке совместных действий по освобождению заложников и отражению террористических актов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Учения по противодействию террористической угрозе в Луганске
    Боев спецподразделения "Беркут" на тренировке Народной милиции, МВД и МГБ в Луганске по отработке совместных действий по освобождению заложников и отражению террористических актов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Учения по противодействию террористической угрозе в Луганске
    Пожарные во время тренировки Народной милиции, МВД и МГБ в Луганске по отработке совместных действий по освобождению заложников и отражению террористических актов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Условные террористы в "захваченном" административном здании во время тренировки Народной милиции, МВД и МГБ в Луганске по отработке совместных действий по освобождению заложников и отражению террористических актов.

    Во время тренировки Народной милиции, МВД и МГБ по отработке совместных действий по освобождению заложников и отражению террористических актов были нейтрализованы условные террористы в "захваченном" административном здании.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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