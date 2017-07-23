Силовики заявили об активизации конфликта в Донбассе

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. С вечера минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) произошла активизация провокаций со стороны ополченцев, сообщает утром в воскресенье пресс-центр штаба АТО.

"После 18 часов на луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов бандиты обстреляли наши позиции в районе населенных пунктов Новозвановка, Желтое, Новотошковское, Крымское. На донецком направлении преступники в 20 и 21.30 били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО неподалеку Авдеевки… Кроме того, бандформирования применили гранатометы в районе шахты Бутовка, а по Луганскому работала вражеская БМП", — говорится в сообщении на странице штаба в Facebook.

Как отмечается, силовики плотным огнем "заставили противника прекратить обстрелы".

"На мариупольском направлении около 20 и 22 часов под вражеский минометный огонь попали позиции сил АТО в Красногоровке. В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. В наиболее острых ситуациях силы АТО открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов", — добавили в пресс-центре.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.