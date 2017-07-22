КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золото чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге, сообщает Р-Спорт.

В финале украинка со счетом 15-5 нанесла поражение Аззе Бесбес из Туниса. Бронзу получили итальянка Ирене Векки и француженка Сесилия Бердер.

Ранее Харлан дважды выигрывала золото чемпионатов мира в индивидуальной сабле и дважды побеждала в командных соревнованиях.

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