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    Ольга Харлан завоевала "золото" чемпионата мира по фехтованию

    (обновлено: )13
    Сообщается, что Ольга Харлан со счетом 15-5 нанесла поражение Аззе Бесбес из Туниса, а бронзу получили итальянка Ирене Векки и француженка Сесилия Бердер.
    Ольга Харлан
    Національна федерація фехтування України

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золото чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге, сообщает Р-Спорт.

    В финале украинка со счетом 15-5 нанесла поражение Аззе Бесбес из Туниса. Бронзу получили итальянка Ирене Векки и француженка Сесилия Бердер.

    Ранее Харлан дважды выигрывала золото чемпионатов мира в индивидуальной сабле и дважды побеждала в командных соревнованиях.

    Смотрите также видео: Харлан завоевала "золото" на Кубке мира 

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