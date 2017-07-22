Военные учения Sea Breeze-2017 завершились

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КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Украинско-американские учения Sea Breeze-2017 завершились в субботу, торжественные церемонии закрытия прошли в Одессе и Николаевской области, сообщает командование ВМС ВС Украины.

"В Одессе и в Николаевской области сегодня, 22 июля, проведены торжественные церемонии закрытия украинско-американских учений Sea Breeze-2017, продолжавшихся с 10 июля. Маневры состоялись при участии представителей 16 стран, к ним привлекались почти 3,5 тысячи военнослужащих, около 30 кораблей, катеров и судов, 22 единицы авиационной техники, около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники", — говорится в сообщении на сайте минобороны.

По данным военных, на церемонии закрытия учений в Одессе командующий Военно-морских сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что участникам учений удалось расширить формат учений на море, в поле, в воздухе и под водой. По его мнению, одной из особенностей маневров стало то, что во время мероприятий был апробирован морской операционный штаб, аналог которому уже в конце года планируют внедрить в организационно-штатной структуре украинских ВМС.

Отмечается, что руководитель маневров от ВМС США капитан первого ранга Мэтью Леман заявил, что хотя учения и завершены, но США остаются верными своим партнерам и союзникам в регионе. По его словам, американские военные моряки "будут использовать каждый шанс, чтобы проводить в Черном море совместные учения". По данным украинских военных, представитель ВМС США сообщил, что нынешние маневры отличались от предыдущих по уровню сложности. Он считает, что эти мероприятия укрепили взаимодействие и усилили региональную безопасность и стабильность. Как сказал капитан Леман, каждая страна-участница может гордиться результатами обучения.

Как информирует украинское командование ВМС, в ходе учений корабельный состав прошел более 5 тысяч морских миль, выполнено 60 совместных упражнений и элементов; сухопутный компонент осуществил 850 прыжков с парашютом, шесть высадок морского десанта, авиация провела более 310 вылетов, ее общий налет составил 240 часов, а дайверы совершили около 300 погружений, общее время их пребывания под водой составило 75 часов.

Ранее сообщалось, что более 30 кораблей из США, Украины, Грузии, Румынии и Турции принимают участие в активной фазе учений Sea Breeze-2017 в Украине. Учения проходили в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря. В субботу была запланирована официальная церемония закрытия учений.