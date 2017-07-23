Украинские пловцы выиграли две медали на Всемирных Играх

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Сборная Украины по подводному плаванию завоевала две награды на Всемирных Играх во Вроцлаве.

Как сообщает УНИАН, Ирина Пикинер заняла третье место на дистанции 100 метров в ластах, показав результат 46,92 секунды, уступив первенство представительнице Венгрии.

Анастасия Антоняк выиграла "бронзу" в 400-метровом заплыве, уступив "золото" и "серебро" китаянке Сун Йитин и Ким Бо Куин из Южной Кореи.

В общем командном зачете сборная занимает 11 место, располагая активом в семь медалей — 1 золотая, 1 серебряная и 5 бронзовых.

Ранее сообщалось, что украинская синхронистка Анна Волошина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.