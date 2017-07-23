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    Украинские пловцы выиграли две медали на Всемирных Играх

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    Ирина Пикинер заняла третье место на дистанции 100 метров в ластах, а Анастасия Антоняк выиграла "бронзу" в 400-метровом заплыве на Всемирных Играх во Вроцлаве.
    Плавание. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Сборная Украины по подводному плаванию завоевала две награды на Всемирных Играх во Вроцлаве.

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    Как сообщает УНИАН, Ирина Пикинер заняла третье место на дистанции 100 метров в ластах, показав результат 46,92 секунды, уступив первенство представительнице Венгрии.

    Анастасия Антоняк выиграла "бронзу" в 400-метровом заплыве, уступив "золото" и "серебро" китаянке Сун Йитин и Ким Бо Куин из Южной Кореи. 

    В общем командном зачете сборная занимает 11 место, располагая активом в семь медалей — 1 золотая, 1 серебряная и 5 бронзовых.

    Ранее сообщалось, что украинская синхронистка Анна Волошина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

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