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    Политика

    Порошенко пригрозил усилить санкции против России

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (38)

    (обновлено: )86
    Как уточнил президент Украины Петр Порошенко, в ходе предстоящих переговоров лидеров стран "нормандского формата" он будет требовать соблюдения режима тишины в Донбассе.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко будет требовать обеспечения режима тишины в Донбассе в ходе телефонных переговоров в "нормандском формате". Об этом президент написал в своем Facebook.

    "Во время телефонной конференции в нормандской формате, которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения — усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита Большой Семерки", — написал Порошенко.

    Пост Петра Порошенко

    Напомним, ранее силовики заявили об активизации конфликта в Донбассе.

    Ожидается, что телефонные переговоры лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) состоятся в понедельник, 24 июля, в 12.00 по Киеву.

    Смотрите также: Тука о перспективах военного решения конфликта в Донбассе

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