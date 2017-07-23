Порошенко пригрозил усилить санкции против России

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко будет требовать обеспечения режима тишины в Донбассе в ходе телефонных переговоров в "нормандском формате". Об этом президент написал в своем Facebook.

"Во время телефонной конференции в нормандской формате, которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения — усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита Большой Семерки", — написал Порошенко.

Пост Петра Порошенко

Напомним, ранее силовики заявили об активизации конфликта в Донбассе.

Ожидается, что телефонные переговоры лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) состоятся в понедельник, 24 июля, в 12.00 по Киеву.

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