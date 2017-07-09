наверх
09.07.201706:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Ожесточенные бои с применением бронетехники в Старом городе Мосула

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (633)

    5
    Силы безопасности Ирака в субботу ликвидировали 35 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые пытались покинуть районы Старого города в Мосуле, передает агентство Синьхуа со ссылкой на командование.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    "Наши силы продолжают продвигаться вперед, чтобы освободить оставшиеся части Старого города", — сообщил представитель командования Яхья Расул.

    Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ, о полном освобождении Мосула может быть объявлено в течение нескольких часов.

    Смотрите также: Руины иракского Мосула

    На прошлой неделе премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Диллон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акции протеста в Гамбурге
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
    Первая встреча Путина и Трампа
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора