наверх
21.07.201715:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Транзитное настроение. Италия откроет дорогу беженцам из Ливии дальше

    (обновлено: )5910
    Итальянские власти рассматривают возможность выдачи гуманитарных виз для мигрантов, прибывших из Ливии, чтобы они могли спокойно ездить по Европе. Такое решение вызовет реакцию со стороны Австрии, вплоть до закрытия границы с Италией.
    Беженцы из Ливии. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    В эфире радио Sputnik итальянский сенатор Никола Латорре (Nicola Latorre), председатель Комитета обороны при Сенате Италии, прокомментировал новость о том, что Италия якобы предложила ввести временные визы для беженцев.

    Сирийский художник дал мировым лидерам ощутить, что значит быть беженцем
    facebook.com/TheVulnerabilitySeries
    Сирийский художник дал мировым лидерам ощутить судьбу беженцев

    "Италия никогда не предлагала ввести временные "гуманитарные" визы для мигрантов. "Утечки", о которых писали СМИ, были немедленно опровергнуты итальянским правительством. Это не то, что Италия хочет донести до Брюсселя", — заявил сенатор в эфире радио Sputnik, предположив, что террористы могли бы использовать такие временные визы, чтобы попасть в Европу.

    Отвечая на вопрос о том, отражает ли кампания Defend Europe (группа активистов, которая собрала при помощи краудфандинга достаточно денег, чтобы на судне отправиться в плавание по Средиземному морю, отлавливая лодки с беженцами из Ливии и не пуская нелегальных мигрантов в Европу) мнение европейцев о беженцах, сенатор сказал, что это не так: "Нет. Акция Defend Europe определенно губительна. Сейчас Италия пытается регулировать присутствие неправительственных организаций, которые работают в Средиземноморье. Именно поэтому такая акция спорна и бесполезна и никак не помогает той работе, которую Италия делает в этой сфере. Пограничный контроль – дело самих стран, а не частных организаций, у которых одна цель – пропаганда".

    Неудачу программы релокации беженцев сенатор связывает с тем, что "некоторые страны не уважают соглашение и продолжают оставлять Италию одну. В отношении этого вопроса, это правильно, что в отношении тех, кто не придерживаются законов ЕС, вводятся санкции. Италия будет призывать к этому".

    Сенатор выразил мнение, что у Брюсселя не получается решить проблему беженцев, потому что в Евросоюзе отсутствует единая стратегия.

    Читайте также: Мировой кризис беженцев и статистика по Украине

    "Сегодня ситуация с миграционными потоками уже не в критическом состоянии, но она стала частью долгосрочной проблемы. Вот почему нам нужна стратегия, которой у Европы сейчас нет. Каждая страна-член Евросоюза думает только о том, чтобы защитить себя саму и оставить решение проблемы другим. Только действительно единая Европа сможет успешно справиться с миграционными потоками, принимая детей и возвращая назад в их родные страны тех, кто не имеет права оставаться в Италии.

    Италия – единственная страна, которая выполняет свои обязанности в Евросоюзе. Мы постараемся, чтобы те, кто не хочет сотрудничать, окажутся под санкциями. Тем не менее, настоящее решение проблемы зависит от политической стабилизации Средиземноморья, особенно в Ливии, и от возможного содействия России", — сказал сенатор, отвечая на вопрос о том, какие перемены должны произойти в Евросоюзе, чтобы проблема беженцев могла быть решена.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обед детей. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции
    Руслан Бортник
    Годовщина убийства Павла Шеремета