Транзитное настроение. Италия откроет дорогу беженцам из Ливии дальше

РИА Новости Украина

В эфире радио Sputnik итальянский сенатор Никола Латорре (Nicola Latorre), председатель Комитета обороны при Сенате Италии, прокомментировал новость о том, что Италия якобы предложила ввести временные визы для беженцев.

"Италия никогда не предлагала ввести временные "гуманитарные" визы для мигрантов. "Утечки", о которых писали СМИ, были немедленно опровергнуты итальянским правительством. Это не то, что Италия хочет донести до Брюсселя", — заявил сенатор в эфире радио Sputnik, предположив, что террористы могли бы использовать такие временные визы, чтобы попасть в Европу.

Отвечая на вопрос о том, отражает ли кампания Defend Europe (группа активистов, которая собрала при помощи краудфандинга достаточно денег, чтобы на судне отправиться в плавание по Средиземному морю, отлавливая лодки с беженцами из Ливии и не пуская нелегальных мигрантов в Европу) мнение европейцев о беженцах, сенатор сказал, что это не так: "Нет. Акция Defend Europe определенно губительна. Сейчас Италия пытается регулировать присутствие неправительственных организаций, которые работают в Средиземноморье. Именно поэтому такая акция спорна и бесполезна и никак не помогает той работе, которую Италия делает в этой сфере. Пограничный контроль – дело самих стран, а не частных организаций, у которых одна цель – пропаганда".

Неудачу программы релокации беженцев сенатор связывает с тем, что "некоторые страны не уважают соглашение и продолжают оставлять Италию одну. В отношении этого вопроса, это правильно, что в отношении тех, кто не придерживаются законов ЕС, вводятся санкции. Италия будет призывать к этому".

Сенатор выразил мнение, что у Брюсселя не получается решить проблему беженцев, потому что в Евросоюзе отсутствует единая стратегия.

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"Сегодня ситуация с миграционными потоками уже не в критическом состоянии, но она стала частью долгосрочной проблемы. Вот почему нам нужна стратегия, которой у Европы сейчас нет. Каждая страна-член Евросоюза думает только о том, чтобы защитить себя саму и оставить решение проблемы другим. Только действительно единая Европа сможет успешно справиться с миграционными потоками, принимая детей и возвращая назад в их родные страны тех, кто не имеет права оставаться в Италии.

Италия – единственная страна, которая выполняет свои обязанности в Евросоюзе. Мы постараемся, чтобы те, кто не хочет сотрудничать, окажутся под санкциями. Тем не менее, настоящее решение проблемы зависит от политической стабилизации Средиземноморья, особенно в Ливии, и от возможного содействия России", — сказал сенатор, отвечая на вопрос о том, какие перемены должны произойти в Евросоюзе, чтобы проблема беженцев могла быть решена.