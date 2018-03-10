Эвакуация наблюдателей ОБСЕ из Донецкой и Луганской областей не пойдет на пользу объективному информированию международного сообщества о ситуации в Украине, заявил в четверг официальный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
Руководство санатория "Форос" заявляет, что дети из Донецка и Славянска не могут войти на территорию из-за того, что договор с крымскими властями подразумевает заезд только 2 июня, передает корреспондент РИА Новости из Фороса.
Администрация санатория "Форос", владельцы которого находятся в Киеве, не пускают на территорию объекта детей, эвакуированных из Славянска и Донецка, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Эвакуированы люди из административного здания и железнодорожного вокзала "Донецк" со стороны улицы Артемовской в связи с тем, что с этой стороны неизвестными производилась серия выстрелов", - говорится в сообщении.
Эвакуация жителей началась из жилых районов, находящихся рядом с аэропортом Донецка, где с утра идут бои, сообщается в микроблоге представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики в Twitter.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".