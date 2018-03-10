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    Эвакуация (ключево слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов
    Эвакуация наблюдателей ОБСЕ в Украине не пойдет на пользу - Чижов
    14:50 05.06.2014
    113Спецоперация на востоке Украины
    Эвакуация наблюдателей ОБСЕ из Донецкой и Луганской областей не пойдет на пользу объективному информированию международного сообщества о ситуации в Украине, заявил в четверг официальный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
    Ситуация на востоке Украины
    Почти половина жителей покинула Славянск за время спецоперации
    17:48 03.06.2014
    787Восстановление Славянска
    Около 40% жителей покинули Славянск за время проведения украинскими военными спецоперации; из Донецка уехали 15 тысяч человек, однако полностью эвакуировать миллионный город невозможно.
    Местные жители
    Ополченцы эвакуируют жителей микрорайона на окраине Луганска
    10:51 02.06.2014
    113Боестолкновения в Луганской области
    Луганские ополченцы эвакуируют жителей микрорайона Мирный на окраине города из-за интенсивных боев с погранвойсками Украины, которые идут уже более шести часов, передает корреспондент РИА Новости.
    Въезд в город Донецк
    Власти Донецка опровергают сообщения СМИ об эвакуации населения
    16:53 31.05.2014
    90Спецоперация на востоке Украины
    Донецкий городской совет официально опровергает информацию, появившуюся сегодня в газете "Вести.ua", об эвакуации жителей города в течение суток. Данная информация является неправдивой.
    Детей из Славянска перевозят из Фороса в санаторий Севастополя
    22:31 30.05.2014
    64Восстановление Славянска
    Руководство санатория "Форос" заявляет, что дети из Донецка и Славянска не могут войти на территорию из-за того, что договор с крымскими властями подразумевает заезд только 2 июня, передает корреспондент РИА Новости из Фороса.
    Детей, прибывших из Славянска и Донецка, не пускают в санаторий "Форос"
    21:48 30.05.2014
    73Восстановление Славянска
    Администрация санатория "Форос", владельцы которого находятся в Киеве, не пускают на территорию объекта детей, эвакуированных из Славянска и Донецка, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
    Детей из Славянска и Донецка привезли в санаторий Фороса
    21:29 30.05.2014
    414Восстановление Славянска
    Дети из Славянска и Донецка прибыли в пансионат Фороса в Крыму, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
    Ситуация в Славянске
    Спасти детей Донбасса!
    18:34 30.05.2014
    910Спецоперация на востоке Украины
    В канун праздника мир обращается к Киеву с призывом спасти детей Донбасса. Они в серьезной опасности, поскольку оказались в эпицентре боевых действий и могут пострадать от своей же украинской армии.
    Дети, приехавшие из Москвы в Крым
    Эвакуированные дети из Славянска и Донецка прибыли в Симферополь
    16:17 30.05.2014
    64Восстановление Славянска
    Поезд с детьми из Славянска и Донецка, которые эвакуированы из мест боевых действий в "Артек", прибыл на вокзал в Симферополь, далее дети продолжат путь на автобусе.
    Автомобиль Госслужбы по ЧС
    В Донецке эвакуировали персонал облуправления ГСЧС 
    22:01 28.05.2014
    82Ожесточенные бои в Донецке
    В главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области в среду, 28 мая, эвакуировали сотрудников.
    Павел Астахов
    Астахов: Россия ищет способы эвакуации детей с юго-востока Украины
    17:36 28.05.2014
    25Ожесточенные бои в Донецке
    Россия ищет способы эвакуации детей с юго-востока Украины, однако в настоящее время вывозить их оттуда опасно и незаконно, заявил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.
    Местные жители
    Благотворительный фонд эвакуирует детей из Луганской области
    08:20 28.05.2014
    186Спецоперация на востоке Украины
    Благотворительный фонд "Гуманитарный мир" проводит эвакуацию детского дома и двух интернатов, расположенных в зоне боевых действий в Луганской области.
    Ситуация в Донецкой области
    Администрация Донецка: эвакуация жителей города не проводится
    16:08 27.05.2014
    60Ожесточенные бои в Донецке
    Донецкая облгосадминистрация опровергает распространяемую в городе информацию о проведении эвакуации жителей города, сообщает пресс-служба ОГА во вторник.
    Вячеслав Пономарев
    "Народный мэр" Пономарев предлагает эвакуировать жителей Славянска
    14:25 27.05.2014
    35Восстановление Славянска
    "Народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев предлагает эвакуировать из города мирных жителей из-за продолжающихся боев с силовиками.
    Дубай
    СМИ: жители в ОАЭ эвакуированы из-за землетрясения в Иране
    09:39 27.05.2014
    14
    Жители некоторых зданий в разных частях Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) были эвакуированы из-за отголосков землетрясения в Иране, сообщают во вторник местные СМИ.
    Ситуация на ж/д вокзале в Донецке
    В Донецке частично эвакуирован ж/д вокзал из-за стрельбы
    18:06 26.05.2014
    59Спецоперация на востоке Украины
    "Эвакуированы люди из административного здания и железнодорожного вокзала "Донецк" со стороны улицы Артемовской в связи с тем, что с этой стороны неизвестными производилась серия выстрелов", - говорится в сообщении.
    Бойцы ДНР взяли под контроль Международный аэропорт Донецка
    "ДНР": эвакуация жителей началась около аэропорта Донецка
    15:14 26.05.2014
    81Спецоперация на востоке Украины
    Эвакуация жителей началась из жилых районов, находящихся рядом с аэропортом Донецка, где с утра идут бои, сообщается в микроблоге представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики в Twitter.
    Подсчет голосов на внеочередных выборах президента Украины
    КИУ сообщил об эвакуации 4 избиркомов в Донецкой области
    13:09 26.05.2014
    5Выборы в Украине - 2014
    Четыре избиркома эвакуированы в Донецкой области для безопасного подсчета голосов, сообщили РИА Новости в Комитете избирателей Украины.
    Центральный Универмаг Москвы
    Из ЦУМа в Москве после звонка о бомбе эвакуирована тысяча человек
    12:47 26.05.2014
    11
    Около тысячи человек эвакуированы в понедельник днем из ЦУМа в Москве после звонка о минировании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
    Кинолог
    Сигнал о бомбе в торговом центре в Ереване оказался ложным
    15:49 24.05.2014
    11
    Сигнал о взрывном устройстве, якобы заложенном в крупном торговом центре в Ереване, оказался ложным, сообщает пресс-служба МЧС.
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    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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