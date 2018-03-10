Спрос со стороны состоятельных украинцев на элитное жилье в Москве с начала года в среднем по столичному рынку увеличился на 70%, сообщила РИА Новости в пятницу сотрудница пресс-службы агентства недвижимости Tweed.
Около пяти-шести тысяч граждан Украины ежедневно обращаются за статусом постоянного жительства в РФ, сообщил журналистам глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский, находящийся с визитом в Израиле.
Ежедневный прирост числа въезжающих в Ростовскую область граждан Украины составляет 5-6%, сообщает министерство внутренней и информационной политики региона со ссылкой на данные областного управления ФМС.
Сотрудники курского управления ФМС отмечают рост числа мигрантов из Украины - количество украинцев, обратившихся за разрешением на временное проживание, в январе-феврале почти наполовину превысило показатель за 2013 год.
Более 140 тысяч человек выехали в Россию с Украины из момента обострения ситуации в этой стране, сообщил вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин на внеочередном заседании верхней палаты парламента.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".