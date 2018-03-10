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    Украинцы (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Антивоенный марш в Москве
    Опрос: около 66% россиян считают украинцев братским народом
    11:06 22.05.2014
    17Отношения Украины и России
    Три четверти россиян верят в существование братских народов, в первую очередь - белорусов (79%) и украинцев (66%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
    Виды Крыма
    РФ не будет "карать" украинцев, ежедневно приезжающих в Крым на работу
    15:50 21.05.2014
    175Присоединение Крыма к РФ
    ФМС РФ обещает пока не наказывать украинцев, ежедневно приезжающих на работу в Крым с территории Украины, сообщил в среду глава ведомства Константин Ромодановский.
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Подмосковье
    У МИД нет информации о пострадавших в аварии в Подмосковье украинцах
    19:35 20.05.2014
    99
    МИД Украины не имеет информации о пострадавших украинцах в железнодорожной аварии в Подмосковье, сообщает во вторник департамент информационной политики ведомства.
    Федеральная миграционная служба (ФМС)
    ФМС РФ: больше 2,2 тыс жителей Украины попросили об убежище в России
    10:08 30.04.2014
    13Отношения Украины и России
    Больше 2,2 тысяч жителей Украины с начала этого года попросили об убежище в России, притом что за весь прошлый год таких заявлений было принято только 5, сообщили в пресс-службе ФМС РФ.
    Пляж санатория
    Ростуризм: украинцы смогут приезжать на курорты Крыма на заработки
    15:41 26.04.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Граждане Украины, которые захотят работать на крымских курортах, не встретят препятствий со стороны властей, заявил замглавы федерального агентства России по туризму Дмитрия Амунца.
    Новое жилье
    В Москве растет спрос на элитное жилье со стороны украинцев - риелторы
    17:20 25.04.2014
    26
    Спрос со стороны состоятельных украинцев на элитное жилье в Москве с начала года в среднем по столичному рынку увеличился на 70%, сообщила РИА Новости в пятницу сотрудница пресс-службы агентства недвижимости Tweed.
    Сотрудник ФМС проверяет документы
    5-6 тыс украинцев ежедневно просят о постоянном проживании в России
    16:13 24.04.2014
    6
    Около пяти-шести тысяч граждан Украины ежедневно обращаются за статусом постоянного жительства в РФ, сообщил журналистам глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский, находящийся с визитом в Израиле.
    Здание МИД Белоруссии
    МИД Белоруссии заявил, что украинцы активно интересуются переездом
    12:50 17.04.2014
    19
    Граждане Украины активно интересуются возможностью переезда в Белоруссию, сообщил начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    ООН обеспокоена ситуацией с правами русскоязычного населения Украины
    12:56 15.04.2014
    5
    ООН в опубликованном во вторник в Женеве докладе по Украине выражает беспокойство ситуацией с правами русскоязычного населения в стране.
    Рейд ФМС по выявлению нелегальных иммигрантов
    ФМС: украинцы вышли в лидеры по числу просьб об убежище в России
    09:34 11.04.2014
    11Отношения Украины и России
    Украина вышла на первое место по количеству просьб об убежище в России, сообщила начальник профильного управления ФМС РФ Валентина Казакова.
    Федеральная миграционная служба (ФМС)
    Количество обращений украинцев в ФМС РФ с февраля выросло в 15 раз
    08:54 11.04.2014
    9Отношения Украины и России
    Граждане Украины в 15 раз чаще стали обращаться в ФМС РФ по вопросам длительного пребывания в России с момента обострения политической ситуации у них на родине.
    Федеральная миграционная служба (ФМС)
    Россияне будут рады мигрантам из Украины, считает эксперт
    17:08 09.04.2014
    98Отношения Украины и России
    Жителей России обрадует, если плохо говорящих на русском языке и низкоквалифицированных мигрантов из Азии заменят выходцы из Украины, считает директор Центра миграционной политики Ольга Чудиновских.
    Гривны
    Власти Украины решили не ограничивать пенсии работающим пенсионерам
    15:20 30.03.2014
    55Экономика Украины
    Пенсии работающим пенсионерам Украины решено не ограничивать, сообщила пресс-служба министерства финансов республики.
    Новое жилье
    Украинские специалисты в Кузбассе смогут получить льготные займы
    08:55 27.03.2014
    12
    Совет народных депутатов Кемеровской области в четверг одобрил в первом чтении законопроект, по которому решившие переселиться в Кузбасс жители Украины смогут получить льготные жилищные займы.
    Глава Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский
    ФМС РФ заявляет, что к ней обратились более 150 тыс украинцев
    19:04 16.03.2014
    142
    Более 150 тысяч украинцев за последние недели обращались по различным вопросам в органы Федеральной миграционной службы (ФМС) России, сообщил глава ведомства Константин Ромодановский.
    Виктор Янукович
    СМИ: Нидерланды арестовали сотни миллионов евро на украинских счетах
    08:40 07.03.2014
    11Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Власти Нидерландов арестовали счета на несколько сотен миллионов евро, предположительно принадлежащих гражданам Украины, в отношении которых были приняты санкции Евросоюза.
    Флаг Канады
    Канада заморозила активы 18 граждан Украины
    08:32 07.03.2014
    4Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Власти Канады опубликовали список подозреваемых в коррупции граждан Украины, против которых были введены санкции, предусматривающие замораживание активов на территории страны.
    Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
    Число въезжающих в Ростовскую область украинцев растет ежедневно на 6%
    15:56 04.03.2014
    10
    Ежедневный прирост числа въезжающих в Ростовскую область граждан Украины составляет 5-6%, сообщает министерство внутренней и информационной политики региона со ссылкой на данные областного управления ФМС.
    Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
    Резкий рост числа мигрантов из Украины отмечен в Курской области
    08:03 04.03.2014
    35
    Сотрудники курского управления ФМС отмечают рост числа мигрантов из Украины - количество украинцев, обратившихся за разрешением на временное проживание, в январе-феврале почти наполовину превысило показатель за 2013 год.
    Сенатор: 143 тыс украинцев выехали в РФ с момента обострения ситуации
    17:42 01.03.2014
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    Более 140 тысяч человек выехали в Россию с Украины из момента обострения ситуации в этой стране, сообщил вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин на внеочередном заседании верхней палаты парламента.
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