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    Томагавк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    США предупреждали РФ об ударе по Сирии по военным каналам – Белый дом
    03:56 09.04.2017
    364Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, удар в Сирии - ясный сигнал как для США, так и для всего мира, что Дональд Трамп будет делать все, что требуется, для американских национальных интересов.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Дамаск должен выполнять обязательства не применять химоружие - Трамп
    21:10 07.04.2017
    510Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Согласно заявлению Белого дома, президент США Дональд Трамп уверен, что правительство Сирии должно следовать обязательствам и как минимум согласиться выполнять договоренности о неприменении химоружия.
    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    США уничтожили порядка 20 сирийских самолетов в Сирии - Пентагон
    20:28 07.04.2017
    665Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации высокопоставленного чиновника в Пентагоне, США в ходе удара "Томагавков" по базе в Сирии уничтожили порядка 20 сирийских самолетов.
    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    Корабль ВМФ РФ направляется в район, откуда был нанесен удар по Сирии - ТВ
    19:35 07.04.2017
    1251Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации американских СМИ, российский военный корабль в восточной части Средиземного моря направляется в район, откуда ранее нанесен ракетный удар по сирийской авиабазе.
    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    Пентагон: из 59 выпущенных по Сирии ракет 58 достигли целей
    17:12 07.04.2017
    784Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам источника в Пентагоне, одна из ракет "Томагавк" не сработала. Ракеты попали в ряд сирийских самолетов и разрушили зону заправки авиабазы Шайрат в провинции Хомс.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган приветствует удар США по Сирии, но не считает его достаточным
    15:53 07.04.2017
    551Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам Тайипа Эрдогана, он следил за операцией с четырех часов утра, но Турции не кажется это достаточным. Президент Турции надеется, что этот шаг США был только началом.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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