По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, удар в Сирии - ясный сигнал как для США, так и для всего мира, что Дональд Трамп будет делать все, что требуется, для американских национальных интересов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.