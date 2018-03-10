Официальный представитель оборонного ведомства США Мишель Балданса сообщила, что американский самолет RC-135 выполнял "обычный полет в международном воздушном пространстве", когда он был перехвачен российским Су-27.
По словам представителя Европейского командования ВС США Дэнни Хернандеса, российский самолет "совершил беспорядочные и агрессивные маневры", пролетев на расстоянии 15 метров от края крыла американского самолета.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.