Официальный представитель оборонного ведомства США Мишель Балданса сообщила, что американский самолет RC-135 выполнял "обычный полет в международном воздушном пространстве", когда он был перехвачен российским Су-27.
Как заявил представитель Пентагона майор Роджер Кэбинесс, США не будут предоставлять оперативные данные по действиям спецназовцев, чтобы "у сил спецназа была наибольшая возможность добиться успеха в своей миссии".
Как заявила официальный представитель Пентагона Мишель Балданса, ведомство "предоставляет Украине самое лучшее из имеющегося оборудования, принимая во внимание доступные ресурсы и срочность необходимых поставок".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".