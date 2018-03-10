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    Мишель Балданса

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Пентагон
    США не планируют совместных с РФ операций против ИГ в Сирии – Пентагон
    03:49 25.05.2016
    43Военная кампания против "Исламского государства"
    Как сообщила официальный представитель Пентагона Мишель Балданса, целью США в Сирии остается борьба с ИГ и оказание помощи "местным мотивированным силам, которые могут сражаться с ИГ".
    Флаги США и России. Архивное фото
    Инцидент с Су-27 может усилить напряженность между США и РФ – Пентагон
    01:28 30.04.2016
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    Официальный представитель оборонного ведомства США Мишель Балданса сообщила, что американский самолет RC-135 выполнял "обычный полет в международном воздушном пространстве", когда он был перехвачен российским Су-27.
    Провинция Кунейтра в Сирии
    США не намерены обмениваться с РФ данными по Сирии
    23:21 25.12.2015
    380Сирия: военное противостояние.
    Официальный представитель Минобороны США Мишель Балданса заявил, что позиция Пентагона не изменится, пока Москва не изменит свою стратегию по поддержке Асада.
    Пентагон
    Пентагон отказался сообщить, кому спецназ США помогает в Сирии
    01:59 15.12.2015
    96Военная кампания против "Исламского государства"
    Как заявил представитель Пентагона майор Роджер Кэбинесс, США не будут предоставлять оперативные данные по действиям спецназовцев, чтобы "у сил спецназа была наибольшая возможность добиться успеха в своей миссии".
    Флаги США и Украины. Архивное фото
    Пентагон: США предоставляют Украине в основном новое военное оборудование
    04:43 02.12.2015
    2018
    Как заявила официальный представитель Пентагона Мишель Балданса, ведомство "предоставляет Украине самое лучшее из имеющегося оборудования, принимая во внимание доступные ресурсы и срочность необходимых поставок".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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