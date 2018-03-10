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    Владислав Михайленко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Здание предприятия Киевгорстрой
    Скандал в "Киевгорстрое" - нестабильность на рынке недвижимости
    20:23 13.12.2016
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    Депутат Киевсовета Владислав Михайленко и эксперт в сфере недвижимости Юрий Сербин в эфире "ГС" проанализировали скандал вокруг внеплановой проверки в "Киевгорстрое", а также спрогнозировали, кому это может быть выгодно.
    Продажа пива в торговых киосках
    Ночной запрет на продажу алкоголя: многие предприниматели против – депутат
    10:42 13.10.2016
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    Депутат Киевсовета Владислав Михайленко в эфире "ГС" разъяснил, как столичная власть будет реализовывать решение совета о запрете продажи алкоголя в ночное время.
    Продажа алкоголя. Архивное фото
    Запрет на ночную продажу алкоголя: надеемся на сознательность бизнеса – депутат
    12:19 23.09.2016
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    Депутат Киевсовета Владислав Михайленко прокомментировал в эфире "ГС", что противников у запрета торговли алкоголем в столице ночью было много, и киевская власть не рассчитывает на быстрый результат.
    Столкновения на стройке на Святошинском переулке
    Почему участились столкновения на стройках Киева? Мнение эксперта
    09:30 10.09.2016
    1215Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Депутат, экс-глава ГП "Укрбуд" Максим Микитась и член комиссии Киевгорсовета по вопросам градостроительства Владислав Михайленко в эфире "ГС" проанализировали, кто виноват в участившихся столкновениях на столичных застройках.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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