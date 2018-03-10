Депутат Киевсовета Владислав Михайленко и эксперт в сфере недвижимости Юрий Сербин в эфире "ГС" проанализировали скандал вокруг внеплановой проверки в "Киевгорстрое", а также спрогнозировали, кому это может быть выгодно.
Депутат, экс-глава ГП "Укрбуд" Максим Микитась и член комиссии Киевгорсовета по вопросам градостроительства Владислав Михайленко в эфире "ГС" проанализировали, кто виноват в участившихся столкновениях на столичных застройках.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".