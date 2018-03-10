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    Максим Микитась

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Столкновения на стройке на Святошинском переулке
    Почему участились столкновения на стройках Киева? Мнение эксперта
    09:30 10.09.2016
    1215Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Депутат, экс-глава ГП "Укрбуд" Максим Микитась и член комиссии Киевгорсовета по вопросам градостроительства Владислав Михайленко в эфире "ГС" проанализировали, кто виноват в участившихся столкновениях на столичных застройках.
    Максима Микитася освистали в Верховной Раде
    В Верховной Раде освистали нового депутата Максима Микитася 
    12:19 06.09.2016
    5905Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Во вторник в ходе первого пленарного заседания пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва ряд новых народных депутатов приняли присягу в сессионном зале.
    Максим Микитась
    ЦИК назвал победителя на довыборах в Раду в Черниговской области
    00:17 19.07.2016
    362Довыборы в Раду в семи округах. Результаты
    По данным Центральной избирательной комиссии, за самовыдвиженца, президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася проголосовали 31.45% или 15 тысяч 276 избирателей округа №206 Черниговской области.
    Максим Микитась
    В Чернигове на довыборах в Раду побеждает самовыдвиженец Микитась
    22:26 17.07.2016
    686Довыборы в Раду в семи округах. Результаты
    В 206-м округе побеждает самовыдвиженец Максим Микитась, который набрал 32% голосов избирателей. На втором месте с небольшим отставанием оказался кандидат от ВО "Батькивщина" Юрий Власенко. Он набрал 28,4%.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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