Депутат, экс-глава ГП "Укрбуд" Максим Микитась и член комиссии Киевгорсовета по вопросам градостроительства Владислав Михайленко в эфире "ГС" проанализировали, кто виноват в участившихся столкновениях на столичных застройках.
В 206-м округе побеждает самовыдвиженец Максим Микитась, который набрал 32% голосов избирателей. На втором месте с небольшим отставанием оказался кандидат от ВО "Батькивщина" Юрий Власенко. Он набрал 28,4%.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".