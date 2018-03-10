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    Киевгорстрой

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Здание предприятия Киевгорстрой
    Скандал в "Киевгорстрое" - нестабильность на рынке недвижимости
    20:23 13.12.2016
    608
    Депутат Киевсовета Владислав Михайленко и эксперт в сфере недвижимости Юрий Сербин в эфире "ГС" проанализировали скандал вокруг внеплановой проверки в "Киевгорстрое", а также спрогнозировали, кому это может быть выгодно.
    Конфликт на стройке в Киеве
    "Киевгорстрой" возобновил работы на стройплощадках
    12:41 13.09.2016
    114Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    "Киевгорстрой" сообщает, что строительно-монтажные работы на площадках холдинговой компании возобновлены. Компания выполняет все взятые на себя обязательства, и все объекты строительства будут готовы в назначенный срок.
    Азов заблокировал офис Киевгорстроя и готовится к его захвату
    "Киевгорстрой" против ГК "Азов" - жертва или волк в овечьей шкуре?
    19:09 12.09.2016
    804Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    В противостоянии между "Киевгорстроем" и жителями улицы Святошинской вмешалась городская власть, которая предлагает решить конфликт мирным путем. Однако строительство многоэтажки будет продолжено, несмотря на ожесточенные протесты.
    Разгон Азова под Киевгорстроем: в ход пошел слезоточивый газ
    Бои на стройке в Киеве: "Киевгорстрой" Vs. ГК "Азов"
    19:47 11.09.2016
    1240Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Что произошло на стройплощадке в Святошино, почему пролилась кровь и были серьезные травмы, и как это все остановить, в эфире "ГС" прокомментировали вице-президент компании "Киевгорстрой" Степан Кударенко и представитель ГК "Азов" Олег Петренко.
    Азов вернулся под Киевгорстрой
    Новый пикет "Азова" под "Киевгорстроем" 
    18:15 10.09.2016
    484Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    У здания "Киевгорстроя" в Киеве "Азов" снова проводит пикет. Гражданский корпус "Азов" празднует освобождение на поруки депутатов руководителя городской организации Сергея Филимонова.
    Азов вернулся под Киевгорстрой
    "Азов" вернулся к "Киевгорстрою"
    17:24 10.09.2016
    435Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Как говорится в сообщении "Киевгорстроя" в Facebook, Гражданский корпус "Азов" празднует освобождение на поруки депутатов руководителя городской организации Сергея Филимонова.
    Здание предприятия Киевгорстрой
    Кударенко: "Киевгорстрой" бастует против экстремизма "Азова" на строительстве
    22:29 09.09.2016
    326Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Вице-президент "Киевгорстроя" Степан Кударенко в эфире "ГС" заявил, что компания боится за жизнь и здоровье своих работников, и он лично не может давать указание строителям идти на объект и осуществлять работы, если знает, что там их просто бьют.
    Азов заблокировал офис Киевгорстроя и готовится к его захвату
    Почему "орлы" Авакова пошли против полиции? ГК "Азов" - битва на стройке
    17:40 09.09.2016
    1227Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Четвертый день в Киеве на стройплощадке и под офисом застройщика идут настоящие бои. В поддержку местных жителей, протестующих против строительства, выступил ГК "Азов", строительная компания наняла охранную фирму. Без пострадавших не обошлось.
    Строители под Киевгорстроем
    Забастовка строителей под "Киевгорстроем" 
    12:58 09.09.2016
    225
    В компании "Киевгорстрой" в пятницу, 9 снтября, объявили забастовку после беспорядков под своим офисом активистов Гражданского крыла "Азова". Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Разгон Азова под Киевгорстроем: в ход пошел слезоточивый газ
    "Киевгорстрой" остановил строительство в столице после беспорядков с "Азовом"
    12:40 09.09.2016
    764
    В компании "Киевгорстрой" заявили, что вынуждены идти на кардинальные меры, поэтому останавливают все свое строительство и объявляют забастовку, пока нападения не прекратятся.
    Батальон Азов опубликовал кадры столкновения под Киевгорстроем (ненорм. лексика). Видео
    "Азов" опубликовал кадры столкновения под "Киевгорстроем" (ненорм. лексика) 
    12:13 09.09.2016
    752Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    В пятницу группа митингующих при поддержке представителей ГК "Азов" забросали дымовыми шашками офис строительной компании. В результате стычек получили телесные повреждения двое сотрудников полиции.
    Забастовка строителей в Киеве
    На всех стройплощадках "Киевгорстроя" приостановлена работа из-за "титушек"
    15:23 23.02.2016
    415
    Как отмечается в пресс-службе компании, "псевдоактивисты бьют рабочих, крушат ограждения и уничтожают дорогую строительную технику. В прошлом году, по подсчетам экспертов, работу строителей в Киеве блокировали более 80 раз".
    НСК Олимпийский
    "Киевгорстрой": имущество НСК арестовано, но это не блокирует его работу
    17:24 12.02.2016
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    Хозсуд Киева арестовал имущество НСК "Олимпийский". Вице-президент ПАО ХК "Киевгорстрой" по вопросам юридического обеспечения, кадровой политики и секретариата Степан Кударенко рассказал, что НСК должен компании больше 32 миллионов гривен.
    Кличко на презентации модернизованных вагонов киевского метрополитена
    Аудит КГГА. Кличко пытаются подставить - эксперт
    10:44 29.10.2015
    409
    Аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда считает, что Виталия Кличко снова подставили, но на этот раз его собственные аудиторы.
    Гимназия Киевская Русь в Дарницком районе Киева
    ЧП районного масштаба. Формальдегид, фенол и аммиак детям вместо знаний
    17:29 23.09.2015
    1494Смертельные формальдегиды в киевских школах
    Ученики киевской гимназии и лицея отправлены на вынужденные каникулы из-за повышенного содержания в помещении опасных токсичных веществ. Экологи советуют родителям детей обращаться в суд, чтобы виновные понесли материальную ответственность.
    Киевские новостройки
    "Киевгорстрой" передал 235 квартир пострадавшим от аферы "Элита-центр"
    13:18 02.04.2015
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    По информации главы правления, президента ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игоря Кушнира, застройщик передал 235 квартир пострадавшим от "Элита-центр".
    Киевляне перекрыли п-т Победы в знак протеста против застройки
    Блокирование проспекта Победы в Киеве противниками застройки 
    05:27 17.03.2015
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    Непосредственно посреди строительной площадки компании "Киевгорстрой" на проспекте Победы находится здание бывшего дома культуры имени Горького, которое собираются снести.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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