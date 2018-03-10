Депутат Киевсовета Владислав Михайленко и эксперт в сфере недвижимости Юрий Сербин в эфире "ГС" проанализировали скандал вокруг внеплановой проверки в "Киевгорстрое", а также спрогнозировали, кому это может быть выгодно.
"Киевгорстрой" сообщает, что строительно-монтажные работы на площадках холдинговой компании возобновлены. Компания выполняет все взятые на себя обязательства, и все объекты строительства будут готовы в назначенный срок.
В противостоянии между "Киевгорстроем" и жителями улицы Святошинской вмешалась городская власть, которая предлагает решить конфликт мирным путем. Однако строительство многоэтажки будет продолжено, несмотря на ожесточенные протесты.
Что произошло на стройплощадке в Святошино, почему пролилась кровь и были серьезные травмы, и как это все остановить, в эфире "ГС" прокомментировали вице-президент компании "Киевгорстрой" Степан Кударенко и представитель ГК "Азов" Олег Петренко.
Вице-президент "Киевгорстроя" Степан Кударенко в эфире "ГС" заявил, что компания боится за жизнь и здоровье своих работников, и он лично не может давать указание строителям идти на объект и осуществлять работы, если знает, что там их просто бьют.
Четвертый день в Киеве на стройплощадке и под офисом застройщика идут настоящие бои. В поддержку местных жителей, протестующих против строительства, выступил ГК "Азов", строительная компания наняла охранную фирму. Без пострадавших не обошлось.
Как отмечается в пресс-службе компании, "псевдоактивисты бьют рабочих, крушат ограждения и уничтожают дорогую строительную технику. В прошлом году, по подсчетам экспертов, работу строителей в Киеве блокировали более 80 раз".
Хозсуд Киева арестовал имущество НСК "Олимпийский". Вице-президент ПАО ХК "Киевгорстрой" по вопросам юридического обеспечения, кадровой политики и секретариата Степан Кударенко рассказал, что НСК должен компании больше 32 миллионов гривен.
Ученики киевской гимназии и лицея отправлены на вынужденные каникулы из-за повышенного содержания в помещении опасных токсичных веществ. Экологи советуют родителям детей обращаться в суд, чтобы виновные понесли материальную ответственность.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".