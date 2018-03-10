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Тег
Владимир Плигин
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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Закон о Донбассе может быть оспорен в конституционном суде - Плигин
16:26 24.09.2014
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Мировая реакция на события в Украине
Плигин добавил, что под вопрос могут быть поставлены все решения, принимаемые в Украине после февральской смены власти и перераспределения конституционных полномочий между высшими органами власти.
В ГД РФ предлагают учесть в бюджете финансирование беженцев из Украины
19:53 17.06.2014
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Отношения Украины и России
Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев считает необходимым внести поправки в федеральный бюджет России с целью выделения денег на украинских беженцев.
Депутаты просят продлить срок пребывания в РФ для беженцев из Украины
11:07 10.06.2014
213
Спецоперация на востоке Украины
Депутаты Госдумы просят правительство России продлить украинским беженцам срок пребывания в РФ и рекомендуют им получать официальный статус беженца для свободного пребывания в России.
Глава комитета ГД прокомментировал расширение санкций ЕС против России
17:36 13.05.2014
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Санкции в отношении России_2014
Владимир Плигин полагает, что санкции против российских политиков, в том числе против него, ударяют по возможностям для урегулирования конфликта в Украине, а не по личному самочувствию политиков.
Депутат ГД: Украина не готова к проведению "нормальных" выборов
14:35 29.04.2014
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Отношения Украины и России
Украина не готова к проведению выборов по международным принципам и стандартам,заявил во вторник глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин.
Глава комитета ГД: Крым появится в Конституции РФ без особых процедур
15:10 28.03.2014
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Присоединение Крыма к РФ
Изменения в Конституции РФ в связи с присоединением Крыма не потребуют отдельной процедуры и появятся после очередного переиздания текста документа, заявил Владимир Плигин.
Депутат ГД: надо найти легитимные пути изменения конституции Украины
11:27 05.03.2014
25
Международная реакция на обострение ситуации в Украине
В Украине произошел перерыв в легитимности, сейчас необходимо сосредоточиться на поиске легитимных подходов к изменению конституции страны, заявил Владимир Плигин.
Совет Думы рассмотрит 11 марта вопрос упрощенной выдачи паспортов РФ
13:30 28.02.2014
12
Политический кризис в Украине
Совет Думы рассмотрит 11 марта пакет законопроектов об упрощенном предоставлении украинцам российского гражданства, сообщил глава профильного комитета Госдумы Владимир Плигин.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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