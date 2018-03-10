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    Владимир Плигин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Владимир Плигин
    Закон о Донбассе может быть оспорен в конституционном суде - Плигин
    16:26 24.09.2014
    104Мировая реакция на события в Украине
    Плигин добавил, что под вопрос могут быть поставлены все решения, принимаемые в Украине после февральской смены власти и перераспределения конституционных полномочий между высшими органами власти.
    Заседание Госдумы РФ
    В ГД РФ предлагают учесть в бюджете финансирование беженцев из Украины
    19:53 17.06.2014
    127Отношения Украины и России
    Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев считает необходимым внести поправки в федеральный бюджет России с целью выделения денег на украинских беженцев.
    Украинские беженцы
    Депутаты просят продлить срок пребывания в РФ для беженцев из Украины
    11:07 10.06.2014
    213Спецоперация на востоке Украины
    Депутаты Госдумы просят правительство России продлить украинским беженцам срок пребывания в РФ и рекомендуют им получать официальный статус беженца для свободного пребывания в России.
    Владимир Плигин
    Глава комитета ГД прокомментировал расширение санкций ЕС против России
    17:36 13.05.2014
    12Санкции в отношении России_2014
    Владимир Плигин полагает, что санкции против российских политиков, в том числе против него, ударяют по возможностям для урегулирования конфликта в Украине, а не по личному самочувствию политиков.
    Владимир Плигин
    Депутат ГД: Украина не готова к проведению "нормальных" выборов
    14:35 29.04.2014
    3Отношения Украины и России
    Украина не готова к проведению выборов по международным принципам и стандартам,заявил во вторник глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин.
    Владимир Плигин
    Глава комитета ГД: Крым появится в Конституции РФ без особых процедур
    15:10 28.03.2014
    10Присоединение Крыма к РФ
    Изменения в Конституции РФ в связи с присоединением Крыма не потребуют отдельной процедуры и появятся после очередного переиздания текста документа, заявил Владимир Плигин.
    Владимир Плигин
    Депутат ГД: надо найти легитимные пути изменения конституции Украины
    11:27 05.03.2014
    25Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    В Украине произошел перерыв в легитимности, сейчас необходимо сосредоточиться на поиске легитимных подходов к изменению конституции страны, заявил Владимир Плигин.
    Госдума РФ
    Совет Думы рассмотрит 11 марта вопрос упрощенной выдачи паспортов РФ
    13:30 28.02.2014
    12Политический кризис в Украине
    Совет Думы рассмотрит 11 марта пакет законопроектов об упрощенном предоставлении украинцам российского гражданства, сообщил глава профильного комитета Госдумы Владимир Плигин.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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