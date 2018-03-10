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    Владимир Бойко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Антон Геращенко. Архивное фото
    Задержанный вместе с Монтян журналист Бойко: Геращенко мстит за "Торнадо"
    06:56 13.08.2016
    8825Дело "Торнадо": судный день
    Татьяну Монтян и Владимира Бойко задержали на границе с Польшей, отобрав у них загранпаспорта. Формальной причиной задержки стало то, что Бойко не предоставил свое транспортное средство для осмотра пограничникам.
    Операция Янтарь в Ровенской области
    Юрист назвал настоящую цель спецоперации "Янтарь"
    12:40 06.07.2016
    1518Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    В информации о обысках есть ряд противоречий, считает пресс-секретарь юридической компании "Арио" Владимир Бойко. По его словам, одной из целей операции было поиграть мускулами, а также устранить несколько человек из руководства Ровенской области.
    Янтарь
    Как решить "янтарную" проблему в Украине. Мнение эксперта
    11:20 05.04.2016
    571Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    В Украине нужно создать рынок, на котором будет сформирована справедливая цена на янтарь. Тогда у нелегальных дельцов не будет повода продавать его за границу. Об этом заявил пресс-секретарь юридической компании Ario Capital Group Владимир Бойко.
    Незаконная добыча янтаря в Ровенской области
    Эксперт прокомментировал масштабы нелегальной добычи янтаря
    15:27 14.03.2016
    350Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Пресс-секретарь юридической компании "Арио" Владимир Бойко считает, что в вопросе добычи янтаря очень важна социальная составляющая, и нужно решать не только юридические аспекты.
    Янтарь
    Нелегальные янтарные "клондайки": беззаконие под "крышей" силовиков
    14:58 14.03.2016
    489Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    На границе Ровенской и Волынской областей продолжается нелегальная добыча янтаря. О ее масштабах в эфире радиостанции Голос Столицы рассказали пресс-секретарь юридической компании "Арио" Владимир Бойко и активист "Автомайдана" Екатерина Бутко.
    Незаконная добыча янтаря в Ровенской области
    В Украине происходит переформатирование рынка нелегальной добычи янтаря - эксперт
    12:04 14.03.2016
    275Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Пресс-секретарь юридической компании "Арио" Владимир Бойко считает, что сейчас нет одной группы людей, которые определяют правила игры на рынке добычи янтаря, поэтому происходят постоянные конфликты и скандалы, утечки информации.
    Последствия нелегальной добычи янтаря в Ровенской области
    Нелегальный янтарь продается за границу на миллиарды долларов – эксперт
    09:25 14.03.2016
    564Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Масштабы нелегальной добычи янтаря в Украине не просто большие, они колоссальные, отметил в эфире радиостанции Голос Столицы пресс-секретарь юридической компании "Арио" Владимир Бойко.
    На месте теракта в Анкаре
    Хроника 13 марта: теракт в Анкаре и нападения на отели Кот-д'Ивуара
    09:16 14.03.2016
    507
    Вечером 13 марта столицу Турции всколыхнул мощный взрыв: по информации местной полиции во время теракта погибли не менее 34 человека и более 125 получили ранения. Еще один теракт произошел накануне в Кот-д'Ивуаре – здесь погибли 16 человек.
    В Мариуполе простились с бывшим главой МК имени Ильича Владимиром Бойко
    В Мариуполе простились с бывшим главой МК имени Ильича Владимиром Бойко 
    22:42 12.06.2015
    786
    Бывший гендиректор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, народный депутат Украины 4-го и 5-го созыва Владимир Бойко умер в среду, 10 июня.
    Владимир Бойко
    Умер бывший народный депутат Украины Владимир Бойко
    23:22 10.06.2015
    750
    Владимир Бойко в 1990-1997 гг. и 2010-2012 гг. был генеральным директором Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. В 1997-2010 гг. был председателем правления МКК.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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