Татьяну Монтян и Владимира Бойко задержали на границе с Польшей, отобрав у них загранпаспорта. Формальной причиной задержки стало то, что Бойко не предоставил свое транспортное средство для осмотра пограничникам.
В информации о обысках есть ряд противоречий, считает пресс-секретарь юридической компании "Арио" Владимир Бойко. По его словам, одной из целей операции было поиграть мускулами, а также устранить несколько человек из руководства Ровенской области.
В Украине нужно создать рынок, на котором будет сформирована справедливая цена на янтарь. Тогда у нелегальных дельцов не будет повода продавать его за границу. Об этом заявил пресс-секретарь юридической компании Ario Capital Group Владимир Бойко.
На границе Ровенской и Волынской областей продолжается нелегальная добыча янтаря. О ее масштабах в эфире радиостанции Голос Столицы рассказали пресс-секретарь юридической компании "Арио" Владимир Бойко и активист "Автомайдана" Екатерина Бутко.
Пресс-секретарь юридической компании "Арио" Владимир Бойко считает, что сейчас нет одной группы людей, которые определяют правила игры на рынке добычи янтаря, поэтому происходят постоянные конфликты и скандалы, утечки информации.
Вечером 13 марта столицу Турции всколыхнул мощный взрыв: по информации местной полиции во время теракта погибли не менее 34 человека и более 125 получили ранения. Еще один теракт произошел накануне в Кот-д'Ивуаре – здесь погибли 16 человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".