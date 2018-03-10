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    Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе
    ММК им. Ильича несет 4 млн гривен убытков ежедневно из-за блокады Донбасса
    13:59 28.02.2017
    445Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Как сообщается, с начала блокады ж/д путей только один комбинат для своего нормального функционирования и обеспечения всех мощностей по производству уже на сегодня потерял кокса 20-30%.
    Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе
    Меткомбинат в Мариуполе на грани остановки из-за обострения в Донбассе
    18:18 31.01.2017
    1124Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Гендиректор комбината имени Ильича Юрий Зинченко сообщил, что работают только две доменные печи из четырех, главная задача – сохранить газотранспортную систему комбината, от которой зависит работа всех технологических агрегатов.
    Логотип Метинвеста
    Меткомбинаты в Мариуполе в критической ситуации - "Метинвест"
    15:33 12.06.2015
    402Обстрелы на Донбассе
    Как сообщается, на ММК имени Ильича и "Азовстали" ситуация критическая. Рассматривается вариант временного перевода доменных печей на тихий ход, а также ограничения работы сталеплавильного и прокатного производств.
    Владимир Бойко
    Умер бывший народный депутат Украины Владимир Бойко
    23:22 10.06.2015
    750
    Владимир Бойко в 1990-1997 гг. и 2010-2012 гг. был генеральным директором Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. В 1997-2010 гг. был председателем правления МКК.
    Молоточек судьи
    Суд обязал ММК Ильича вернуть в госсобственность земли на 80 млн гривен
    10:37 25.03.2015
    207
    По данным прокуратуры, ММК имени Ильича не оформил необходимых правоустанавливающих документов на пользование землями Павлопольського сельского совета общей площадью более 3500 га.
    Ситуация в Мариуполе
    ММК имени Ильича пока работает - "Метинвест"
    18:23 09.02.2015
    309Ситуация в экономике Украины
    Согласно данным, комбинат находится на грани остановки из-за прекращения поставок природного газа.
    Взорванный мост в Мариуполе
    Меткомбинаты Мариуполя на грани остановки из-за взрыва моста
    14:22 23.12.2014
    465Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Металлургические предприятия Мариуполя могут остановиться из-за прерванного сообщения по взорванному мосту над рекой Кальчик. Мост ведет в порт и на железнодорожный вокзал.
    Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича
    "Метинвест" не будет продавать ММК имени Ильича, заявили в компании
    13:10 01.09.2014
    274
    Слухи о продаже одно из крупнейших предприятий Украины с полным металлургическим циклом беспочвенны, сообщили в "Метинвесте".
    На меткомбинате в Мариуполе после аварии введен особый режим контроля
    10:18 11.12.2012
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    Особый режим государственного контроля ввело со вторника Территориальное управление Госгорпромнадзора Украины в Донецкой области на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, где в понедельник погибли два сотрудника.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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