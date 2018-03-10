Гендиректор комбината имени Ильича Юрий Зинченко сообщил, что работают только две доменные печи из четырех, главная задача – сохранить газотранспортную систему комбината, от которой зависит работа всех технологических агрегатов.
Как сообщается, на ММК имени Ильича и "Азовстали" ситуация критическая. Рассматривается вариант временного перевода доменных печей на тихий ход, а также ограничения работы сталеплавильного и прокатного производств.
Особый режим государственного контроля ввело со вторника Территориальное управление Госгорпромнадзора Украины в Донецкой области на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, где в понедельник погибли два сотрудника.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".