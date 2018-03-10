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    Василий Хмельницкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Как "Нацкорпус" выгонял олигархов с нудистского пляжа в Одессе 
    04:15 11.06.2017
    1721
    В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балаклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, который принадлежит, по информации СМИ, известному бизнесмену.
    В Одессе Нацкорпус взял штурмом пляж бизнесмена Хмельницкого. Видео
    В Одессе "Нацкорпус" взял штурмом пляж бизнесмена 
    03:17 11.06.2017
    716
    В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балаклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, который принадлежит, по информации СМИ, известному бизнесмену.
    Украинские бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук
    Сходка олигархов в Киеве
    17:12 05.08.2015
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    На неофициальной встрече несколько украинских олигархов обсудили пути давления на президента и премьера через создание новой партии или общественного движения.
    Михаил Саакашвили открыл пляж в Одессе
    Саакашвили с бульдозером отобрал пляж у экс-регионала 
    08:19 21.07.2015
    1600Саакашвили в Одессе
    Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с общественными активистами в понедельник попытался вернуть одесситам закрытую много лет береговую зону пансионата "Зеленый берег" в районе Чкаловского пляжа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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