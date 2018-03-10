В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балаклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, который принадлежит, по информации СМИ, известному бизнесмену.
В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балаклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, который принадлежит, по информации СМИ, известному бизнесмену.
Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с общественными активистами в понедельник попытался вернуть одесситам закрытую много лет береговую зону пансионата "Зеленый берег" в районе Чкаловского пляжа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".