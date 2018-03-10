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    Валентин Зайчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Рада уволила руководителя аппарата парламента Зайчука
    Заседание Рады: "Это правительство нужно гнать в шею"
    09:49 16.09.2015
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    Заседание парламента во вторник показало, что правящая коалиция существует только на бумаге, а решение кадровых вопросов вылилось в жесткую критику правительства.
    Заседание Верховной Рады
    Спецкор рассказала о подробностях голосования за отставку Зайчука
    13:34 15.09.2015
    143Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Депутаты неохотно голосовали за отставку руководителя аппарата ВР. Спецкор Снежана Гришина рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы о причинах увольнения Валентина Зайчука.
    Рада уволила руководителя аппарата парламента Зайчука
    Заседание Рады: отставка Зайчука с пятой попытки 
    13:26 15.09.2015
    140Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Народные депутаты в ходе пленарного заседания во вторник приняли отставку Валентина Зайчка с должности руководителя аппарата Верховной Рады. Зайчук написал заявление на увольнение по собственному желанию.
    Бывший руководитель парламентского аппарата Рады Валентин Зайчук
    Зачистка под своих. На место Зайчука готовят кого-то из "винницких" – спецкор
    12:54 15.09.2015
    318Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Спецкор Снежана Гришина рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы о причинах увольнения Валентина Зайчука, за отставку которого парламентарии голосовали неохотно.
    Заседание Рады. Архивное фото
    Рада с пятой попытки уволила руководителя аппарата парламента
    11:36 15.09.2015
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    Валентин Зайчук еще раз обратился к народным депутатам с просьбой уволить его с занимаемой должности, после чего 238 народных депутатов поддержали увольнение руководителя аппарата Рады.
    Заседание Верховной Рады 3 сентября 2015 г.
    Руководитель аппарата Верховной Рады подал в отставку - СМИ
    22:52 09.09.2015
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    По информации народных депутатов, Валентин Зайчук написал заявление об увольнении. На своем посту он находится уже более 13 лет.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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