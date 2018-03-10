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    Тана де Зулуета

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Тана де Зулуета
    Второй тур выборов мэров больших городов был хорошо организован - ОБСЕ
    15:40 16.11.2015
    896Второй тур выборов мэров: итоги
    Второй тур выборов в Украине прошел очень хорошо в 99% случаев там, где были наблюдатели ОБСЕ, заявила глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Тана де Зулуета на брифинге.
    Миссия ОБСЕ на территории Донбасса. Архивное фото
    ОБСЕ готова наблюдать за выборами в Донбассе после приглашения от Украины
    16:01 26.10.2015
    110Местные выборы 2015: итоги
    Глава миссии заявила, что после создания условий и обеспечения безопасности наблюдатели готовы проследить за проведением местных выборов на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.
    Подсчет голосов на выборах
    Политолог: по Донбассу сейчас следует ждать серьезного прорыва
    12:26 11.09.2015
    1688Избирательная кампания по местным выборам
    В настоящее время существуют все предпосылки для прорыва в переговорном процессе по Донбассу, при этом Украина согласится на проведение выборов в самопровозглашенных ЛНР и ДНР на особых условиях, заявил политолог Павел Рудяков.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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