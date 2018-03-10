Глава миссии заявила, что после создания условий и обеспечения безопасности наблюдатели готовы проследить за проведением местных выборов на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.
В настоящее время существуют все предпосылки для прорыва в переговорном процессе по Донбассу, при этом Украина согласится на проведение выборов в самопровозглашенных ЛНР и ДНР на особых условиях, заявил политолог Павел Рудяков.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".