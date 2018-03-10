Народный депутат фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, выступая с трибуны парламента во вторник, заявил, что мэр Львов Андрей Садовый "ползал на коленях" перед Виктором Януковичем, когда последний был президентом.
Заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев рассказал, что фракция наработала три законопроекта, которые позволят уже в следующем месяце снизить тарифы и урегулировать экономическую ситуацию.
По словам Сергея Соболева, "коалиция так, как работала, уже работать не будет". Вместе с тем, СМИ сообщают, что в "Блоке Петра Порошенко" не исключают, что лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко может попытаться стать премьер-министром и ей выгоден развал коалиции.
Пенсионный фонд должен Государственному казначейству 50 миллиардов гривен. В экспертной среде считают, что задолженность хоть и является скорее формальной, но может стать серьезным препятствием на пути обещанных реформ.
В районе есть только одно укрепление, которое построил местный бизнесмен, и у него на строительство ушло всего семь дней, сооружение закрывает около 4 километров, сообщил народный депутат от парламентской фракции "Самопомощь" Сергей Соболев.
Сергей Соболев уточнил, что подписанный проект постановления предусматривает создание рабочей группы в рамках двух комитетов - комитета по борьбе с организованной преступностью и антикоррупционного комитета.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".