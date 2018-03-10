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По словам Сергея Соболева, "коалиция так, как работала, уже работать не будет". Вместе с тем, СМИ сообщают, что в "Блоке Петра Порошенко" не исключают, что лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко может попытаться стать премьер-министром и ей выгоден развал коалиции.