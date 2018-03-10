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    Сергей Соболев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Сергей Соболев рассказал, как Садовой ползал на коленях перед Януковичем
    Садовый ползал на коленях перед Януковичем - Соболев 
    14:28 01.11.2016
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    Народный депутат фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, выступая с трибуны парламента во вторник, заявил, что мэр Львов Андрей Садовый "ползал на коленях" перед Виктором Януковичем, когда последний был президентом.
    Сергей Соболев
    Тарифы ЖКХ можно снизить уже в августе – Соболев
    09:34 07.07.2016
    2384Тарифные протесты.
    Заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев рассказал, что фракция наработала три законопроекта, которые позволят уже в следующем месяце снизить тарифы и урегулировать экономическую ситуацию.
    Сергей Соболев
    Соболев пригрозил России разрывом дипотношений
    22:23 11.06.2016
    1365
    Инциденты в Одессе и Москве Сергей Соболев не счел чем-то серьезным, но признал, что прекращение дипломатических отношений — "естественный процесс в таких ситуациях".
    Сергей Соболев
    "Батькивщине" не нужны должности в новом Кабмине - Соболев
    15:40 24.03.2016
    210Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как отметил соратник Юлии Тимошенко Сергей Соболев, для "Батькивщины" принципиален отказ от должностей министров в новом Кабмине, спикер и вице-спикера парламента.
    Айварас Абромавичус
    Фракция "Батькивщина" намерена заслушать отчет Абромавичуса
    13:29 04.02.2016
    195Перезагрузка правительства по-украински
    Заместитель председателя фракции Сергей Соболев сообщил, что "Батькивщина" хочет разобраться, что происходит в государственных монополиях и государственных предприятиях.
    Сергей Соболев
    Коалиция готова к переформатированию Кабмин - Соболев
    12:00 03.02.2016
    448Перезагрузка правительства по-украински
    По мнению народного депутата Сергея Соболева, государству необходимо полное изменение экономической стратегии, а не "косметические" изменения состава правительства.
    Партия Батькивщина
    "Батькивщина" не будет выходить из коалиции - Соболев
    02:36 02.09.2015
    229Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    По словам Сергея Соболева, "коалиция так, как работала, уже работать не будет". Вместе с тем, СМИ сообщают, что в "Блоке Петра Порошенко" не исключают, что лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко может попытаться стать премьер-министром и ей выгоден развал коалиции.
    Изменения в Конституцию: депутатские страсти на заседании Рады
    Рада начнет рассмотрение изменений в Конституцию 31 августа - депутат
    13:42 18.08.2015
    130Судебная и конституционная реформы в Украине
    По словам Сергея Соболева, на предстоящем заседании 31 августа будет рассматриваться только один вопрос - внесение изменений в Конституцию по децентрализации.
    Геннадий Москаль
    У Москаля есть опыт ломать хребет клановой системе - Соболев
    15:32 15.07.2015
    377Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    По мнению народного депутата Сергея Соболева, назначение Геннадия Москаля губернатором Закарпатской области связано с предыдущим успехом политика на этой должности.
    Гривны
    Эксперт: социальная реформа под угрозой срыва из-за долгов Пенсионного фонда
    12:44 16.06.2015
    708Украина - шаг до дефолта
    Пенсионный фонд должен Государственному казначейству 50 миллиардов гривен. В экспертной среде считают, что задолженность хоть и является скорее формальной, но может стать серьезным препятствием на пути обещанных реформ.
    И.о.главы администрации и.о.президента Украины Сергей Пашинский
    Пашинский подал в суд на Соболева и Добродомова
    19:28 20.05.2015
    566
    Народный депутат Сергей Пашинский подал иск в суд против своих коллег, народных депутатов от фракций "Батькивщина" и "Блока Петра Порошенко" за обвинения в коррупционных сделках.
    Соболев о судьбе коалиции. Видео
    Соболев о выходе "Батькивщины" из коалиции 
    02:15 19.05.2015
    907
    Как заявил народный депутат Сергей Соболев, фракция "Батькивщины" "не позволит коалиции быть фиговым листком имитации реформ".
    Сергей Соболев
    Запад предупредил Россию о новых санкциях - Соболев
    12:56 13.05.2015
    569Новые санкции в отношении России.
    По мнению народного депутата от парламентской фракции "Батькивщина" Сергея Соболева, урегулирование ситуации на Донбассе будет достаточно длительным процессом.
    Украинский военный роет окоп в районе Мариуполя. Архивное фото
    Никакой серьезной фортификации Мариуполя нет - Соболев
    15:38 21.04.2015
    1374Год АТО: причины и следствия
    В районе есть только одно укрепление, которое построил местный бизнесмен, и у него на строительство ушло всего семь дней, сооружение закрывает около 4 километров, сообщил народный депутат от парламентской фракции "Самопомощь" Сергей Соболев.
    Сергей Соболев
    Коалиция договорилась о расследовании коррупции в Кабмине - нардеп
    13:11 09.04.2015
    224Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    Сергей Соболев уточнил, что подписанный проект постановления предусматривает создание рабочей группы в рамках двух комитетов - комитета по борьбе с организованной преступностью и антикоррупционного комитета.
    Виктор Шокин (слева), Борис Ложкин и Валерия Гонтарева
    Сергей Соболев: срыв доклада Гонтаревой это провокация
    11:58 06.03.2015
    601Транш МВФ и отставка Гонтаревой.
    Народный депутат считает, что кому-то было выгодно, чтобы глава Национального банка избежала ответственности за происходящее на валютном рынке.
    Сергей Соболев
    Введение военного положения зависит от переговоров в Минске - Соболев
    14:22 09.02.2015
    1224Минск. Встреча в "нормандском формате"
    Депутат от фракции "Батькивщина" считает, что в настоящее время стороны фактически решают, что делать дальше - идти на подобные условия со стороны РФ или же нет.
    Юлия Тимошенко
    Соболев: фракцию "Батькивщина" в Раде возглавит Тимошенко
    09:31 27.11.2014
    164Первое заседание новой Верховной Рады
    Депутат партии "Батькивщина" Сергей Соболев сообщил журналистам, что фракцию в Верховной Раде возглавит Юлия Тимошенко.
    Верховная Рада Украины
    Нас ждет хоровое исполнение присяги нардепами
    19:35 24.11.2014
    175Коалиция и новый Кабмин
    Все депутаты новоизбранной Верховной Рады будут одновременно зачитывать присягу в ходе первого заседания парламента, назначенного на 27 ноября.
    Верховная Рада Украины
    Проект коалиционного соглашения передадут на парафирование в среду - Соболев
    13:10 19.11.2014
    70Коалиция и новый Кабмин
    Депутат от партии "Батькивщина" Сергей Соболев сообщил, что сегодня будет отшлифован окончательный вариант коалиционного соглашения.
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