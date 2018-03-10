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    Сергей Гунько

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    ID-карта
    Хозяйке на заметку. Зачем украинцам нужны ID-карты?
    08:56 14.01.2018
    1376Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Очень скоро владельцы ID-карт смогут почувствовать не только то, что они являются безопасными, но и удобными. Об этом заявил спикер ГМС Сергей Гунько.
    Процесс изготовления карточки удостоверения личности
    Замена старых паспортов на ID-карты не будет обязательным - Гунько
    09:39 11.04.2016
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    На днях планируется рассмотрение законопроекта №3224, который обеспечивает юридическую и техническую основу для выдачи ID-карт гражданам Украины. Как только будет принят законопроект и закуплено оборудование, карты начнут выдавать всем категориям граждан.
    Вручение премьер-министром Украины Арсением Яценюком первых паспортов в форме ID-карт
    Гунько: продажа новых паспортов в виде ID-карт - мошенничество
    14:54 03.02.2016
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    Руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько отметил, что на сегодняшний день паспорта нового образца получают бесплатно граждане Украины, которые достигли 16 лет.
    Паспорт Украины
    Эксперт рассказал о нюансах ІD-карты
    15:13 15.10.2015
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    В Украине появится новый вид удостоверения личности. С 2016 года паспорта постепенно будут заменять ID-карты. Внутренние паспорта будут оформляться по тому же принципу, что и заграничные биометрические документы.
    Украинский паспорт
    Сдавайте паспорта. Зачем в Украине вводятся новые документы – комментарий ГМСУ
    12:09 15.10.2015
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    С 2016 года паспорта в Украине начнут заменять ID-картами. С какой целью проводят такую замену, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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