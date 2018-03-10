На днях планируется рассмотрение законопроекта №3224, который обеспечивает юридическую и техническую основу для выдачи ID-карт гражданам Украины. Как только будет принят законопроект и закуплено оборудование, карты начнут выдавать всем категориям граждан.
В Украине появится новый вид удостоверения личности. С 2016 года паспорта постепенно будут заменять ID-карты. Внутренние паспорта будут оформляться по тому же принципу, что и заграничные биометрические документы.
С 2016 года паспорта в Украине начнут заменять ID-картами. С какой целью проводят такую замену, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".