Сдавайте паспорта. Зачем в Украине вводятся новые документы – комментарий ГМСУ

В Украине появится новый вид удостоверения личности. С 2016 года паспорта постепенно будут заменять ID-карты, сообщил исполняющий обязанности главы Государственной миграционной службы Максим Соколюк. Он также добавил, что замена будет проводиться на добровольной основе.

Внутренние паспорта будут оформляться по тому же принципу, что и заграничные биометрические документы. Напомним, что украинцы с 1 января 2015 года могут оформить биометрические загранпаспорта.

Подробнее о новых электронных паспортах в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

Есть информация, что Украине нужно 4-5 лет, чтобы сделать реестр владельцев внутренних паспортов полностью электронным. Это правда?

– Речь идет не о создании, а о наполнении базы. То есть о том, что в течение этого периода мы рассчитываем, что база будет полностью заполнена. База, на самом деле, уже существует, на основе этой базы будут выдаваться эти ІD-карты, но понятно, что всех жителей течение короткого времени внести в эту базу просто невозможно.

То есть, это такой переходный период, в течение которого внутренние паспорта будут заменять на ІD-карты?

– Совершенно верно. Именно так это происходит и в других государствах, в той же Грузии. Это нормальный эволюционный процесс, чтобы не создавать никаких очередей.

Какая информация будет содержаться на этой ІD-карте?

– На сегодняшний день на этом чипе будет содержаться именно та информация, которая опубликована в паспорте, то есть информация о владельце, биометрические данные, оцифрованное фото лица и подпись.

Место регистрации тоже там будет прописано?

– С местом регистрации на сегодняшний день вопрос окончательно не урегулирован, там есть несколько вариантов. Но миграционная служба может его записывать туда.

Есть ли специальное оборудование для считывания и записи этих чипов во всех соответствующих учреждениях?

– Я думаю, что это вопрос времени. На сегодняшний день речь идет именно о введении оформления таких документов. Вся инфраструктура также не может быть введена мгновенно.

Как мне обратиться в банк с этой ІD-картой, чтобы мне открыли счет?

– Так же, как вы сегодня обращаетесь с паспортом гражданина Украины. Тот паспорт гражданина Украины, который сегодня выдается, это морально устаревший документ, он слабо защищен от подделки.

ІD-карта, которую мы будем выдавать с 1 января, значительно лучше защищена от подделки, но это также полноценный паспорт гражданина Украины, который выполняет все те же функции, которые сегодня выполняет эта книжечка.

Будет ли это платным оформление такой карты?

– Я думаю, что цена вопроса будет известна ориентировочно в начале декабря. Сейчас устанавливается такой же срок оформления карты, который был раньше, то есть в течение месяца, но он может быть сокращен.

Если сегодня у нас идентификация проводится исключительно на основании бумажных носителей, то с оформлением ІD-карты уже будет электронная база, идентификация будет проводиться на основе электронной базы.

Ранее уже сообщалось о том, что в стране сменят внутренние паспорта старого образца на пластиковые ID-карты. Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Ростислав Томенчук, за новые документы людям придется платить из собственного кармана.

Напомним, что в Украине становится все сложнее и дороже получить загранпаспорт. Эксперт "Реанимационного пакета реформ" по реформе публичной администрации Виктор Тимощук считает, что ответственные за проблему госструктуры решают конфликт между собой за деньги украинцев, а премьер-министр не желает наводить в этой коррупционной сфере порядок.