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    Общество

    Эксперт рассказал о нюансах ІD-карты

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    В Украине появится новый вид удостоверения личности. С 2016 года паспорта постепенно будут заменять ID-карты. Внутренние паспорта будут оформляться по тому же принципу, что и заграничные биометрические документы.
    Паспорт Украины
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    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. База реестра владельцев внутренних паспортов существует, на основе этой базы будут выдаваться эти ІD-карты, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

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    "На сегодняшний день на этом чипе будет содержаться именно та информация, которая опубликована в паспорте, то есть информация о владельце, биометрические данные, оцифрованное фото лица и подпись", — прокомментировал Гунько информацию, которая будет содержаться на чипе карты.

    Цена вопроса получения ІD-карты будет известна ориентировочно в начале декабря. Сейчас устанавливается такой же срок оформления карты, который был раньше, то есть в течение месяца, но он может быть сокращен, добавил Гунько. 

    "Если сегодня у нас идентификация проводится исключительно на основании бумажных носителей, то с оформлением ІD-карты уже будет электронная база, идентификация будет проводиться на основе электронной базы", — уточнил эксперт.

    Ранее уже сообщалось о том, что в стране сменят внутренние паспорта старого образца на пластиковые ID-карты. Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Ростислав Томенчук, за новые документы людям придется платить из собственного кармана.

    Напомним, что в Украине становится все сложнее и дороже получить загранпаспорт. Эксперт "Реанимационного пакета реформ" по реформе публичной администрации Виктор Тимощук считает, что ответственные за проблему госструктуры решают конфликт между собой за деньги украинцев, а премьер-министр не желает наводить в этой коррупционной сфере порядок.

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