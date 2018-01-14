Хозяйке на заметку. Зачем украинцам нужны ID-карты?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

За 2017 год украинцы оформили около 4 млн биометрических загранпаспортов. Об этом сообщили в Миграционной службе. По данным ведомства, также в прошлом году были оформлены более одного миллиона ID-карт, которые выдаются только тем, кто достиг 14-летнего возраста, или если человек меняет документ из-за потери.

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Обнародованную статистику в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

blacksea.tv Руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько

(текст пубюликуется на языке оригинала)

Біометрично-паспортна лихоманка в українців вже пройшла чи ще триває?

— Буквально до Нового року попит ще був підвищеним. Зараз ще рано, мабуть, говорити, бо кілька днів робочих лише було в цьому році. Черги ми спостерігаємо і надалі, на жаль. Чекаємо все ж таки, що той ажіотаж буде спадати, паралельно чекаємо запуску, по-перше, додаткової лінії персоналізації на поліграфкомбінаті "Україна", що дозволить з часом вийти на планові строки видачі документів. І паралельно сприяємо центрам надання адмінпослуг, які утворюються органами місцевого самоврядування, у тому, щоб вони починали і здійснювали прийом заяв громадян на оформлення паспорта, і таким чином намагаємося прибрати черги.

Прибрати черги можна за допомогою збільшення кількості місць, в яких можна оформити саму заявку для отримання самого біометричного закордонного паспорта. Але пришвидшити процес друку без введення другої лінії на поліграфкомбінаті не можна?

— Звичайно, за минулий рік в Україні було оформлено понад 5 мільйонів біометричних документів. Ця цифра включає закордонні паспорти і ID-картки, оскільки всі документи, які сьогодні оформлюються Міграційною службою, це є біометричні документи. Тобто всі документи містять електронний безконтактний чіп, який містить біометричні дані особи. І для України це — абсолютний рекорд. Для порівняння, в 2016 році ця кількість не перевищувала 2,5 мільйони. І зараз буквально якимись днями — мені важко говорити, тому що це інформація поліграфкомбінату "Україна" — але ми очікуємо найближчим часом все ж таки запуску тої додаткової лінії персоналізації, і це має суттєво спростити ту ситуацію.

Зараз затримки з термінами видачі залишаються?

— Затримки є. Ми про це попереджаємо і офіційними каналами, через сайт, через Facebook Міграційної служби. Ми також про це повідомляємо, і оголошуємо в наших підрозділах, і безпосередньо при оформленні зразу кажемо. Тобто затримки є. Наскільки вони великі, зараз оцінювати вкрай важко, тому що ми отримуємо дуже багато звернень від громадян, які просять прискорити у зв'язку з якимись сімейними, життєвими обставинами, і Міграційна служба разом з поліграфкомбінатом "Україна" намагається іти назустріч всім без виключення громадянам, які до нас звертаються. Тому звичайно, що строки в цій ситуації виводити немає сенсу. Але ж сподіваємося, що в найближчі кілька місяців ця проблема вже піде в минуле.

Нагадайте нам строки отримання закордонного біометричного паспорта за стандартною процедурою і за пришвидшеною.

— Законом передбачено 7 робочих днів — прискорена процедура, 20 робочих днів — це регламентна процедура.

Стосовно ID-карток, з ними теж є затримки? Ми теж залежимо від поліграфкомбінату "Україна"?

— Ми в будь-якому разі залежимо, тому що виробником є поліграфкомбінат "Україна" і ID-карток, і закордонних паспортів. Але ж по ID-картках в нас якихось суттєвих затримок масових немає. Тобто ця лінія працює нормально, її потужностей наразі достатньо. І тут проблем немає ніяких. І ми їх найближчим часом і не очікуємо.

Чи очікуємо ми на те, що вже всім громадянам можна буде отримати ІД-картки? Чи існують такі плани?

— Звичайно, плани такі є. Ми розраховуємо, що це відбудеться навіть цього року. Як відомо, ми вивчали досвід європейських країн, які запровадили ID-картки і взагалі провели ту реформу паспортну вже десять і більше років тому. Ми вивчали їх досвід, і ми зрозуміли, що в Україні, і це зараз відбувається, йде такий легкий безпримусовий процес заміни документів. Тобто в жодному законодавчому акті не встановлено жодних дедлайнів, тобто немає кінцевого строку дії документів, які зараз є на руках. І намагаємося це зробити плавно, без ажіотажу, без примусу. І як тільки будемо готові прийняти велику кількість громадян, бажаючих оформити ID-картку, це буде зроблено, і всі бажаючі зможуть отримати. На якусь частину це залежить також і від розвитку центрів надання адмінпослуг звичайно.

Чи вирішена проблема із тим, що до внутрішнього паспорта у вигляді ID-картки в певних установах ще продовжують вимагати і ідентифікаційний номер платника податків, і паперову довідку за місцем реєстрації?

— Ми працюємо, безумовно. Ми вдячні за кожне повідомлення. Я, користуючись нагодою, прошу громадян, якщо вони бачать таку ситуацію, коли в будь-якій чи установі приватній, чи в державній установі є будь-які проблеми з використанням ID-картки, негайно повідомляйте про це нам, тому що глобально на загальнонаціональному рівні всі проблеми давно вже врегульовані, вирішені. Ми всім все пояснили. Але ж бувають в нас такі ситуації, що в відділенні банку якогось, там просто не розуміють, що таке ID-картка, то ми на це миттєво реагуємо, ми звертаємося і до керівництва цього банку чи цієї установи, тощо. Тобто глобальних проблем тут немає. Є проблеми, пов'язані з тим, що це — новий документ, і не всі люди, не зважаючи на те, що вже два роки він є в обігу, ще не всі люди його побачили і зрозуміли, що воно таке.

Потрібні додаткові довідки та ідентифікаційний номер платника податків, якщо людина має ID-картку?

— Код платника податків нанесений на ID-картку. Ніякої довідки до цього не потрібно. Ніяка паперова довідка не може слугувати більш надійним джерелом інформації про податковий номер, аніж сама ID-картка, у якої є багато ступенів захисту. Що стосується реєстрації місця проживання, зараз Україна рухається до того, що для ідентифікації особи носити з собою довідку про реєстрацію місця проживання точно не потрібно. Тобто вона не є обов'язковим додатком, без якого паспорт — недійсний. Це абсолютно точно. Якщо ми говоримо про те, куди потрібна та інформація, то банківська сфера вже не повинна вимагати цю довідку. Тому що є роз'яснення НБУ, який пише про те, що місце проживання взагалі встановлюється за анкетою, яку заповнює власноруч клієнт. Тобто, грубо кажучи, банк зобов'язаний повірити на слово клієнту, де він проживає. І якщо ми говоримо про медицину, там також є, наскільки ми розуміємо, ініціативи теж відв'язки цих послуг від реєстрації місця проживання. Тобто йдемо шляхом, щоб та реєстрація не була нікому потрібна. Але ж якщо якась установа, кадрова служба чи будь-яка інша вимагає підтвердження місця реєстрації і не має технічної можливості зчитати чіп ID-картки, звичайно, безкоштовно людина може отримати довідку або витяг з реєстру в Міграційній службі, або довідку про реєстрацію місця проживання в органі реєстрації.

При цьому в чіп ID-картки вже вноситься ця інформація?

— Звичайно.

Які є перспективи розширення функціоналу ID-паспортів українців?

— Електронний цифровий підпис найближчим часом буде в чіпі. А стосовно функціоналу, надалі ми зараз проявляємо ініціативу таку, намагаємося дійти до банківської сфери і пояснити, які можливі сервіси… Тобто зараз вже впритул ми підійшли до часу, коли будуть активно розвиватися саме електронні сервіси, які будуть вимагати чи будуть доступними із використанням ID-картки. І таким чином власники цих документів зможуть відчути вже не тільки те, що документ є безпечним, але він ще і буде зручним.

Напомним, спикер Миграционной службы в эфире "ГС" рассказал, когда спрос на биометрику среди украинцев спадет. Ранее он отметил, что причиной задержек с оформлением паспортов является нехватка оборудования.