Действующий мэр Юрий Вилкул прибыл на участок с самого утра, однако проголосовал не первым. Сказал, что его голос - за стабильность и развитие. Семен Семенченко голосовать не будет, потому что не прописан в Кривом Роге.
Истек срок подачи кандидатами на должность мэра Кривого Рога промежуточных финансовых отчетов. ГО ОПОРА проанализировала документы и определила, как и за чей счет кандидаты сформировали свои избирательные фонды и куда потратили больше средств.
По словам председателя Криворожской городской организации партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП" Николая Колесника, общественность очень серьезно и в то же время мирно настроена в вопросе отстаивания своего права на честные выборы.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.