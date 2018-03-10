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    Николай Колесник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    На месте стрельбы в Новоалександровке Днепропетровской области 7 января 2017 года
    Депутат: рейдеры при захвате дома под Днепром обстреляли охрану и полицию
    00:48 11.01.2017
    1691Взрыв в здании полиции в Ровно
    Николай Колесник сообщил, что ЧП произошло 7 января. По его словам, двое человек находятся в реанимации, еще один получил "сквозное пулевое в руку, пуля в животе, вся спина в осколках".
    Голосование Вилкула и Колесника в Кривом Роге
    Голосование Вилкула и Колесника в Кривом Роге 
    21:40 27.03.2016
    553Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Действующий мэр Юрий Вилкул прибыл на участок с самого утра, однако проголосовал не первым. Сказал, что его голос - за стабильность и развитие. Семен Семенченко голосовать не будет, потому что не прописан в Кривом Роге.
    Доллары и гривны
    Кривой Рог: кто из кандидатов сколько потратил на выборы
    15:01 24.03.2016
    2086Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Истек срок подачи кандидатами на должность мэра Кривого Рога промежуточных финансовых отчетов. ГО ОПОРА проанализировала документы и определила, как и за чей счет кандидаты сформировали свои избирательные фонды и куда потратили больше средств.
    Николай Колесник
    Битва за Кривой Рог: Николай Колесник. Можно просто "Тайсон"
    17:41 19.03.2016
    6690Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Один из кандидатов в мэры Кривого Рога, который может составить реальную конкуренцию нынешнему градоначальнику Юрию Вилкулу, по мнению экспертов, Николай Колесник.
    Выборы. Архивное фото
    Выборы в Кривом Роге: ассортимент кандидатов и мнение электората
    09:12 14.03.2016
    1934Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Накануне внеочередных выборов мэра, которые должны состояться в Кривом Роге 27 марта, город металлургов замер в ожидании… неизвестно чего.
    Народное вече в Кривом Роге
    Жители Кривого Рога 22 декабря будут пикетировать Раду
    18:00 13.12.2015
    696Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    По словам председателя Криворожской городской организации партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП" Николая Колесника, общественность очень серьезно и в то же время мирно настроена в вопросе отстаивания своего права на честные выборы.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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