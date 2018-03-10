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    Никита Белых

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Басманный суд Москвы арестовал губернатора Кировской области Никиту Белых
    Губернатор Кировской области, задержанный за взятку, обжалует арест
    21:17 25.06.2016
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    Как заявил адвокат Никиты Белых Вадим Прохоров, следствие пока не представило ни одного доказательства необходимости заключения его подзащитного под стражу.
    Задержание губернатора Кировской области Никиты Белых. Видео
    Задержание губернатора Кировской области на крупной взятке 
    23:59 24.06.2016
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    В отношении губернатора Кировской области Никиты Белых было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки на общую сумму в размере 400 тысяч евро.
    Губернатор Кировской области Никита Белых
    Экс-начальник Гайдар не поддержал ее решение работать в Украине
    23:24 18.07.2015
    706Саакашвили в Одессе
    Дочь Егора Гайдара Мария работала на посту зампреда правительства Кировской области в июле 2009 года. Она курировала вопросы здравоохранения, социальной защиты населения, системы социальных гарантий, льгот и выплат, занятости населения.
    Губернатор Кировской области Никита Белых
    Автомобиль губернатора Кировской области РФ сбил пешехода
    00:55 12.04.2015
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    Никита Белых заявил, что пешеход, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он госпитализирован, переломов нет, жизни ничего не угрожает.
    Правительство Кировской области
    Коррупционный скандал в Кирове обернулся обысками в кабинете Белых
    18:59 29.01.2013
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    Прошли обыски в кабинете губернатора Никиты Белых, а экс-директор областного департамента госсобственности Константин Арзамасцев объявлен в розыск по делу о махинациях с имуществом Уржумского спиртоводочного завода.
    Губернатор Кировской области Никита Белых
    У губернатора Кировской области Никиты Белых проходят обыски
    13:42 29.01.2013
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    Дело было возбуждено после приватизации находящихся в областной собственности 25,5% акций Уржумского спиртоводочного завода. На причастность к этому делу проверяется в том числе блогер Алексей Навальный.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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