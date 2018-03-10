Дочь Егора Гайдара Мария работала на посту зампреда правительства Кировской области в июле 2009 года. Она курировала вопросы здравоохранения, социальной защиты населения, системы социальных гарантий, льгот и выплат, занятости населения.
Прошли обыски в кабинете губернатора Никиты Белых, а экс-директор областного департамента госсобственности Константин Арзамасцев объявлен в розыск по делу о махинациях с имуществом Уржумского спиртоводочного завода.
Дело было возбуждено после приватизации находящихся в областной собственности 25,5% акций Уржумского спиртоводочного завода. На причастность к этому делу проверяется в том числе блогер Алексей Навальный.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.