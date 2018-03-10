Кировский областной суд заменил обвиняемому в мошенничестве Алексею Навальному пять лет заключения на пятилетний условный срок. Второму фигуранту "дела Кировлеса" Петру Офицерову назначено четыре года условно.
Прокуратура просит оставить в силе приговор Алексею Навальному в виде 5 лет заключения в колонии общего режима по обвинению в мошенничестве. Прокуратура просит оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.
Прошли обыски в кабинете губернатора Никиты Белых, а экс-директор областного департамента госсобственности Константин Арзамасцев объявлен в розыск по делу о махинациях с имуществом Уржумского спиртоводочного завода.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".