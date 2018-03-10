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    Киров (Кировская область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Митинг в поддержку русскоязычных жителей Украины. Архивное фото
    Митинг в поддержку референдума в Крыму прошел в Кирове
    12:48 16.03.2014
    16Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Митинг в поддержку референдума в Крыму в воскресенье прошел на Театральной площади в Кирове.
    Молоточек судьи
    Суд назначил Навальному пять лет условно, Офицерову - четыре
    11:46 16.10.2013
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    Кировский областной суд заменил обвиняемому в мошенничестве Алексею Навальному пять лет заключения на пятилетний условный срок. Второму фигуранту "дела Кировлеса" Петру Офицерову назначено четыре года условно.
    Алексей Навальный приговорен к пяти годам колонии
    Прокуратура просит оставить приговор Навальному в виде 5 лет колонии
    09:41 16.10.2013
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    Прокуратура просит оставить в силе приговор Алексею Навальному в виде 5 лет заключения в колонии общего режима по обвинению в мошенничестве. Прокуратура просит оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.
    Статуя Фемиды на фасаде здания суда в РФ, архивное фото
    Навальный заявил, что ожидает оправдания по делу "Кировлеса"
    09:31 16.10.2013
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    Алексей Навальный в среду перед зданием Кировского областного суда заявил журналистам, что ожидает положительное решение по жалобе на приговор по делу "Кировлеса".
    Блогер Алексей Навальный
    Меры безопасности усилены у суда где рассмотрят жалобу Навального
    08:59 16.10.2013
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    Меры безопасности усилены у здания Кировского областного суда, который через полтора часа рассмотрит жалобу на приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову по делу "Кировлеса".
    Блогер Алексей Навальный
    Навальный считает обвинение по делу "Кировлеса" абсурдным
    10:20 17.06.2013
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    Алексей Навальный на заседании суда в понедельник заявил, что считает обвинение по делу о хищении имущества "Кировлеса" абсурдным и противоречащим показаниям свидетелей.
    Правительство Кировской области
    Коррупционный скандал в Кирове обернулся обысками в кабинете Белых
    18:59 29.01.2013
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    Прошли обыски в кабинете губернатора Никиты Белых, а экс-директор областного департамента госсобственности Константин Арзамасцев объявлен в розыск по делу о махинациях с имуществом Уржумского спиртоводочного завода.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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