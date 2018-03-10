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    Матье Вальбуэна

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Карим Бензема
    Футболист "Реала" Бензема повторно дал показания в суде по "делу Вальбуэна"
    20:48 28.01.2016
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    В суде Версаля нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Карим Бензема вновь дал показания по делу Вальбуэна, однако детали на данный момент неизвестны.
    Игрок Реала Карим Бензема (слева)
    Бензема будет временно исключен из сборной Франции из-за "дела Вальбуэна"
    10:37 10.12.2015
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    Ожидается, что вечером в четверг президент Федерации футбола Франции объявит о временном исключении Бензема из национальной сборной.
    Карим Бензема
    Футболист "Реала" Бензема признался в шантаже Вальбуэна
    11:32 05.11.2015
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    Статья "шантаж и участие в преступном сговоре", по которой рассматривается дело Бензема, предусматривает не менее пяти лет лишения свободы. В четверг футболист предстал перед судом.
    Игрок Реала Карим Бензема (слева)
    Футболист "Реала" Карим Бензема арестован по делу о шантаже Матье Вальбуэна
    10:59 04.11.2015
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    Знаменитый форвард сборной Франции стал объектом полицейского расследования по факту шантажа своего партнера по команде. Ранее по делу проводилось задержание еще одного известного игрока - Джибриля Сиссе.
    Футбол. Лига Европы. Матч Кубань - Санкт-Галлен
    Во Франции футболист Джибриль Сиссе задержан за шантаж Матье Вальбуэна
    11:04 13.10.2015
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    Во Франции полиция провела задержания лиц, причастных к шантажу игрока "Лиона" Матье Вальбуэна. Среди задержанных бывший игрок сборной Франции Джибриль Сиссе.
    Наручники
    Полиция арестовала фаната "Марселя", угрожавшего убить Вальбуэну
    18:02 29.09.2015
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    Во время домашнего матча "Марселя" и "Лиона" (1:1), куда Вальбуэна перешел из московского "Динамо", данный болельщик в громкоговоритель угрожал убить футболиста.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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