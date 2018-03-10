наверх
10.03.201818:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Версаль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
    Без Украины. Путин и Макрон обсудили ситуацию в мире и в Донбассе
    07:33 30.05.2017
    4123
    Путин на пресс-конференции заявил, что санкции в отношении России никак не помогут урегулированию ситуации в Украине, и призвал бороться за отмену всяческих ограничений в мировой экономике.
    Президент Франции Франсуа Макрон и президент России Владимир Путин в Версале
    Макрон сделал заявку на лидерство в ЕС - Кирюхин
    07:06 30.05.2017
    927
    Эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин в эфире "ГС" проанализировал визит Владимира Путина во Францию, а также в целом отношения мировых лидеров и шансы решить украинский вопрос.
    Пресс-конференция Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Видео
    Пресс-конференция Путина и Макрона. Полная версия 
    01:58 30.05.2017
    1296
    Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным отметил, что в случае эскалации конфликта на востоке Украины против РФ будут введены новые санкции.
    Игрок Реала Карим Бензема (слева)
    Футболист "Реала" Карим Бензема арестован по делу о шантаже Матье Вальбуэна
    10:59 04.11.2015
    1332
    Знаменитый форвард сборной Франции стал объектом полицейского расследования по факту шантажа своего партнера по команде. Ранее по делу проводилось задержание еще одного известного игрока - Джибриля Сиссе.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги