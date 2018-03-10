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    Эльвира Набиуллина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Здание Центрального банка РФ
    России больше не страшна угроза отключения от SWIFT - Центробанк РФ
    15:50 22.03.2017
    1246США - Россия: санкции преткновения
    Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что введенные ранее западные санкции выявили уязвимости банковской инфраструктуры РФ, после чего процессинг зарубежных платежных систем был переведен в Россию.
    Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
    Глава Банка РФ сообщила, как России избежать катастрофы в экономике
    18:55 02.10.2016
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    По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, российская "экономика и финансовая система и платёжный баланс - они уже во многом приспособились к низким ценам на нефть".
    Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
    Пик инфляции в РФ ожидается во втором квартале 2015 года
    07:16 02.02.2015
    233
    Как отметила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, существующая в стране инфляция сформировалась под воздействием "сильных одноразовых факторов".
    Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
    Банки РФ просят ЦБ отложить ограничение ставок по потребкредитам
    03:05 17.12.2014
    945
    Просьба об отсрочке содержится в письме председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, направленном председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.
    Глава НБУ Валерия Гонтарева
    Заблокированные в Крыму активы НБУ могут быть переданы Украине - Гонтарева
    13:03 16.10.2014
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    По словам Валерии Гонтаревой, этот вопрос обсуждался в ходе ее встречи с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной в ходе осенней сессии МВФ и ВБ в Вашингтоне.
    Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
    ЦБ РФ и НБУ продолжат консультации о взаимном сотрудничестве
    01:02 11.10.2014
    112Отношения Украины и России
    Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и управляющий Национального банка Украины Валерия Гонтарева в четверг встретились в Вашингтоне в рамках ежегодных сессий МВФ.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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