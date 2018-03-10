Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин отметил, что Украина нуждается в законе, который бы регулировал деятельность пользователей в интернете так же, как и жизнь в оффлайне.
В Украине готовят список сайтов, "угрожающих суверенитету" и подлежащих закрытию. Тем временем, в медиасреде не исключают, что таким образом власти будут бороться с неугодными сайтами на фоне падения доверия к провластным СМИ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.