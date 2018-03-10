наверх
10.03.201817:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Дмитрий Золотухин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин
    Условные сроки – за призывы к насилию в соцсетях. Разговор с замминистра
    14:22 12.07.2017
    258
    Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин отметил, что Украина нуждается в законе, который бы регулировал деятельность пользователей в интернете так же, как и жизнь в оффлайне.
    Работа за компьютером
    Кругом одна "чернуха". В Украине готовят "черный список" сайтов
    18:18 04.03.2017
    3411Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    В Украине готовят список сайтов, "угрожающих суверенитету" и подлежащих закрытию. Тем временем, в медиасреде не исключают, что таким образом власти будут бороться с неугодными сайтами на фоне падения доверия к провластным СМИ.
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    Мининформ в поисках "информационного суверенитета"
    17:28 30.06.2015
    153
    Какие способы информационного противостояния более эффективны: закрытие неугодных СМИ или борьба при помощи создания более качественного контента? Ответа на этот вопрос в Киеве пока не нашли.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Все теги