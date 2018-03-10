Борьба за "ПриватБанк" и за его активы разгорается с новой силой. Бывший организатор национализации банка выступила с серией эссе, в которых косвенно подтвердила заинтересованность Порошенко и Гонтаревой в развале финучреждения.
Кабмин еще в 2003 году во исполнение закона "Об авторском праве и смежных правах" разработал постановление, которым установил размер отчислений, уплачиваемых импортерами и производителями оборудования.
По словам экс-зампреда правления "ПриватБанка" Дмитрия Дубилета, недостача в капитале национализированного финучреждения в 148 млрд грн образовалась не в результате вывода денег, а из-за резкого и "несправедливого изменения правил игры от НБУ".
По словам заместителя председателя правления банка Дмитрия Дубилета, основной причиной, по которой акционеры банка приняли решение передать банк в госсобственность, являются организованные информационные атаки на "ПриватБанк".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".