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    Харьковский областной совет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Лидер фракции Оппозиционный блок Юрий Бойко на заседании теневого правительства
    "Оппозиционному блоку" отказали в регистрации списка в Харьковский облсовет
    23:07 02.10.2015
    335Избирательная кампания по местным выборам
    Харьковская территориальная избирательная комиссия незаконно отказала "Оппозиционному блоку" в регистрации избирательного списка кандидатов в Харьковский областной совет, сообщается на сайте партии.
    Заседание Харьковского горсовета, на которое пришли работники военкомата
    Мобилизованные харьковские депутаты оказались непригодны к службе - военком
    16:15 07.07.2015
    1538Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Получившие повестки депутаты явились в военкоматы, однако часть из них оказались непригодны по состоянию здоровья, некоторые получили отсрочку по семейным обстоятельствам, другие – состоят на спецучете, сообщил заместитель военного комиссара Харьковской области Юрий Калгушкин.
    Харьковский облсовет
    Харьковский облсовет отказался признавать Россию агрессором
    16:59 05.03.2015
    1210Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Депутатов дважды просили определиться по вопросу. В первый раз за внесение вопроса в повестку дня проголосовал 61 депутат, во второй – 63 депутата.
    Харьковский облсовет
    Экс-глава Харьковского облсовета Колесник покончил с собой
    14:20 29.01.2015
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    По предварительным данным,бывший глава Харьковского областного совета, 65-летний Алексей Колесник повесился. Его похороны состоятся в пятницу, 30 января.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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