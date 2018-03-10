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    Запорожский городской совет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    В Запорожье заммэра выпрыгнул в окно, спасаясь от обыска - СМИ
    12:40 21.12.2017
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    Следственные действия проводятся в отношении заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова и заместителя главы Запорожского областного совета Владислава Марченко.
    Сортировка и утилизация бытовых отходов. Архивное фото
    Запорожский горсовет отказался принимать мусор из Львова
    02:35 29.09.2016
    363Невыносимый мусор Львова
    Как сообщается, проект соответствующего решения не набрал необходимого количества голосов для рассмотрения, "за" проголосовали 10 из 58 зарегистрированных в зале депутатов.
    Евгений Панов. Архивное фото
    Инцидент в Крыму. Кто ты, Евгений Панов?
    14:26 12.08.2016
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    Имя водителя автобуса из Энергодара на этой неделе стало известно всей Украине. О том, кем был и чем занимался Евгений Панов до того, как стать подозреваемым в подготовке терактов - в материале РИА Новости Украина.
    Очереди за водой в Запорожье
    В Запорожье восстановлено водоснабжение — мэрия
    10:19 14.01.2016
    123Заморозки и аварии на объектах ЖКХ. Геническ
    Городские власти сообщили, что вода в дома Хортицкого района была подана вечером 13 января, однако она шла слабым напором.
    Неизвестные заблокировали вход на сессию Запорожского городского совета
    Блокирование входа на сессию Запорожского горсовета 
    17:08 17.12.2015
    395Местные выборы 2015: итоги
    Группа неизвестных пыталась помешать журналистам попасть в зал заседаний Запорожского городского совета. На место происшествия была вызвана полиция.
    Площадь перед Запорожской ОГА. Архивное фото
    Октябрьскую площадь в Запорожье переименовали в Майдан Героев
    03:57 26.03.2015
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    За такое решение проголосовали 53 депутата горсовета. Против переименования площади выступили лишь депутаты–коммунисты. Решение о переименовании - инициатива громады Запорожья.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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