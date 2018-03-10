По словам президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, предполагается использовать вертолет для патрулирования дорог, для мониторинга трубопроводов и газопроводов, для оборонных целей и для сельского хозяйства.
По информации НАБУ, следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту использования должностными лицами служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для нескольких юридических лиц.
Как сообщатся, были "определены меры наказания виновных за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и качество выполненных работ, в частности это касается Запорожской и Ивано-Франковской обладминистраций".
МВД проверило информацию о минировании Запорожской облгосадминистрации, взрывчатых веществ в здании не найдено. Открыто уголовное дело за "заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".