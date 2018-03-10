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    Запорожская областная государственная администрация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Первый украинский вертолет Надежда
    "Мотор Сич" представила первый украинский вертолет "Надежда"
    06:39 20.08.2017
    1710
    По словам президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, предполагается использовать вертолет для патрулирования дорог, для мониторинга трубопроводов и газопроводов, для оборонных целей и для сельского хозяйства.
    Детективы НАБУ проводят обыски в Запорожской обладминистрации
    Детективы НАБУ проводят обыски в Запорожской обладминистрации
    15:45 16.03.2017
    148
    По информации НАБУ, следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту использования должностными лицами служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для нескольких юридических лиц.
    Назначение Брыля главой Запорожской ОГА. Видео
    Назначение Брыля главой Запорожской ОГА 
    20:20 22.04.2016
    138Громкие отставки и назначения в Украине
    Константин Брыль назначен председателем Запорожской ОГА. Такое решение в Запорожье на встрече с руководителями области огласил президент Украины Петр Порошенко.
    Президент назначил председателя Запорожской областной государственной администрации
    Запорожский губернатор избран главой областного совета
    15:57 15.12.2015
    378Местные выборы 2015: итоги
    За Григория Самардака свои голоса отдали 62 депутата Запорожского областного совета. Он был единственным кандидатом на эту должность.
    Линия оборонительных сооружений в Донбассе
    СНБО назвал виновных в плохом строительстве оборонительных сооружений
    01:36 21.07.2015
    286Демилитаризация Донбасса
    Как сообщатся, были "определены меры наказания виновных за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и качество выполненных работ, в частности это касается Запорожской и Ивано-Франковской обладминистраций".
    Запорожская АЭС. Архивное фото
    Все стратегические объекты Запорожской области взяты под охрану - ОГА
    03:17 22.04.2015
    247
    Как заявил председатель ОГА Григорий Самарда, особое внимание уделяется охране Запорожской атомной электростанции, которую осуществляет военная часть Нацгвардии.
    Место взрыва возле Запорожской облгосадминистрации
    Суд арестовал подозреваемых в организации взрыва под Запорожской ОГА
    11:21 07.04.2015
    103
    По решению суда, трое задержанных не смогут выйти под залог до конца расследования. Все подозреваемые — безработные.
    Запорожская облгосадминистрация
    Задержаны подозреваемые во взрыве у здания Запорожской ОГА
    20:15 04.04.2015
    283Рост криминала в Украине.
    Всем задержанным около 30 лет. Согласно данным следствия, они изготовили самодельное устройство и устроили взрыв за 18 тысяч гривен, полученных от представителей ДНР.
    Площадь перед Запорожской ОГА. Архивное фото
    Октябрьскую площадь в Запорожье переименовали в Майдан Героев
    03:57 26.03.2015
    716
    За такое решение проголосовали 53 депутата горсовета. Против переименования площади выступили лишь депутаты–коммунисты. Решение о переименовании - инициатива громады Запорожья.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Порошенко назначил нового главу Запорожской администрации
    16:49 21.02.2015
    200Громкие отставки и назначения в Украине
    Резниченко с августа 2014 года возглавлял Украинский государственный центр радиочастот. Ранее он был назначен на должность вице-президента компании "Украинский медиа холдинг".
    Работник милиции с собакой
    Милиция не нашла взрывчатку в Запорожской обладминистрации
    17:57 10.12.2014
    186Беспорядки в Виннице и Запорожье
    МВД проверило информацию о минировании Запорожской облгосадминистрации, взрывчатых веществ в здании не найдено. Открыто уголовное дело за "заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан.
    Взрывотехники. Архивное фото
    В Запорожье поступил сигнал о минировании облгосадминистрации
    17:07 10.12.2014
    225Беспорядки в Виннице и Запорожье
    В Запорожье вслед за стрельбой у горсовета в МВД поступил сигнал о возможном минировании здания облгосадминистрации. Милиция проверяет эту информацию.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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