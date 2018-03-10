По информации турецких ВМС, в период с 5 по 25 сентября в Черном море проводится учебная практика курсантов под названием "Открытое море", целью которой является приобретение практических навыков в управлении кораблем.
Два корабля военно-морских сил Турции вошли в порт Одессы в воскресенье, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины. Согласно программе визита турецких кораблей, запланировано их посещение гостями и жителями Одессы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".