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    ВМС Турции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Турецкий большой десантный корабль Bayraktar прибыл в Одессу
    В порт Одессы вошел десантный корабль ВМС Турции
    01:08 11.09.2017
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    По информации турецких ВМС, в период с 5 по 25 сентября в Черном море проводится учебная практика курсантов под названием "Открытое море", целью которой является приобретение практических навыков в управлении кораблем.
    Фрегат Газинтеп и корвет Хейбелиада зашли в одесский порт
    Турецкий фрегат и корвет зашли в порт Одессы 
    15:09 03.04.2017
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    Швартовка продолжалась около получаса, так как корвет решили поставить между фрегатом Ла Файетт и грузовиком, стоящим у 16 причала. Около 8:30 был спущен трап.
    Военные в Турции. Архивное фото
    Сухопутные войска, ВВС и ВМС Турции переподчинены Минобороны
    15:31 31.07.2016
    298Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    Как сообщается, согласно документу, в Турции прекращена деятельность военных академий и училищ по подготовке офицеров младшего звена, которые переходят в ведение Национального университета обороны.
    Визит турецких военных кораблей в Одессу
    Визит турецких военных кораблей в Одессу 
    01:32 04.04.2016
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    Два корабля военно-морских сил Турции вошли в порт Одессы в воскресенье, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины. Согласно программе визита турецких кораблей, запланировано их посещение гостями и жителями Одессы.
    Ракетный эсминец Военно-морских сил США класса Арли Берк Jason Dunham. Архивное фото
    Эсминец США проводит боевые учения в Черном море - СМИ
    09:46 14.04.2015
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    В рамках первого этапа учений отрабатывался комплекс упражнений с турецким фрегатом TCG Turgutreis. Цель второго этапа совместных маневров - применение противолодочных мер.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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