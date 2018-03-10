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    ВВС Турции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Военные в Турции. Архивное фото
    Сухопутные войска, ВВС и ВМС Турции переподчинены Минобороны
    15:31 31.07.2016
    298Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    Как сообщается, согласно документу, в Турции прекращена деятельность военных академий и училищ по подготовке офицеров младшего звена, которые переходят в ведение Национального университета обороны.
    Флаг Турции
    Турция подтвердила прекращение ударов по ИГ в Сирии с 24 ноября
    15:41 07.12.2015
    168РФ и США: железный занавес
    Самолеты турецких ВВС после инцидента с российским Су-24 перестали наносить авиаудары по ИГ, причем сделано было это по просьбе США во избежание дальнейшего обострения в отношении Турции и РФ.
    Флаг Турции
    Турция приостановила нарушения воздушного пространства - Генштаб Греции
    05:20 29.11.2015
    586РФ и США: железный занавес
    В среду, 25 ноября, группа из шести турецких самолетов, два из которых имели оружие на борту, один раз нарушила греческое воздушное пространство, сообщил Генштаб. Информации о нарушениях после 25 ноября не было.
    Президент Турции Реджеп Эрдоган заявляет о том, что его страна не стремится к эскалации отношений с Россией после инцидента на границе с Су-24.
    Эрдоган: если бы ВВС Турции знали, что Су-24 принадлежит РФ, реакция была бы другой
    19:48 26.11.2015
    1540Россия - Турция. Восстановление отношений
    "Если бы мы знали, что самолет принадлежит России, мы бы повели себя иначе",- заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью французскому телеканалу.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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