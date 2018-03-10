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    фрегаты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
    ТОП событий в мире: сокращение бюджета ООН, пропажа Ассанжа
    15:20 26.12.2017
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    Мировые СМИ посвящают первые полосы своих изданий главным событиям, произошедшим в мире: сокращению бюджета ООН, рождественским поздравлениям Трампа и таинственному исчезновению Ассанжа.
    Фрегат Газинтеп и корвет Хейбелиада зашли в одесский порт
    Турецкий фрегат и корвет зашли в порт Одессы 
    15:09 03.04.2017
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    Швартовка продолжалась около получаса, так как корвет решили поставить между фрегатом Ла Файетт и грузовиком, стоящим у 16 причала. Около 8:30 был спущен трап.
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette 
    12:02 31.03.2017
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    Фрегат ВМС Франции La Fayette - один из первых в мире, которые построили с использованием стелс-технологии - пришвартовался у Морского вокзала Одессы. Это дружеский визит и судно пробудет здесь до 4 апреля.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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