наверх
10.03.201812:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Совет министров иностранных дел СНГ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Павел Климкин
    Климкин не будет участвовать в заседании глав МИД СНГ в Минске
    11:20 08.10.2014
    112Саммит СНГ в Минске
    Официальный представитель МИДа Белоруссии Дмитрий Мирончик уточнил, что посольство Украины в Белоруссии официально уведомило нотой о том, что министр иностранных дел Украины не будет участвовать в заседании.
    Флаги государств СНГ. Архивное фото
    Временный поверенный в делах Украины в РФ примет участие в СМИД СНГ
    15:58 02.04.2014
    4Политический кризис в Украине
    Украину на Совете министров иностранных дел СНГ в Москве, который пройдет 4 апреля, будет представлять временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский.
    Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
    Карасин: участие Украины в заседании СМИД СНГ под вопросом
    16:07 31.03.2014
    2Политический кризис в Украине
    Сейчас не известно, будет ли Украина 4 апреля участвовать в заседании совета министров иностранных дел СНГ, сообщил в понедельник статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
    Глава МИД Украины Андрей Дещица
    Уровень участия Украины в заседании СМИД СНГ в Москве еще не определен
    16:24 28.03.2014
    11
    Министр иностранных дел Украины Андрей Дещица, скорее всего, не будет участвовать в саммите глав внешнеполитических ведомств стран СНГ, которое пройдет 4 апреля в Москве.
    Киев
    Заседание Совета глав МИД СНГ в Киеве не состоится
    14:15 11.03.2014
    3
    Заседание Совета министров иностранных дел СНГ, которое Украина планировала провести 12 марта в Киеве, не состоится, заявил РИА Новости постоянный представитель при органах СНГ Иван Бунечко.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    Лавров прибыл в Киев для участия в СМИД ОБСЕ
    19:10 04.12.2013
    10Заседание Совета министров ОБСЕ
    Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в украинскую столицу для участия в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) государств-членов ОБСЕ. Основные мероприятия программы запланированы на 5 декабря.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    Россия надеется на успешное проведение заседания СМИД ОБСЕ в Киеве
    09:06 28.10.2013
    7
    Россия надеется на успешное проведение заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ 5-6 декабря в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги