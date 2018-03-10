Официальный представитель МИДа Белоруссии Дмитрий Мирончик уточнил, что посольство Украины в Белоруссии официально уведомило нотой о том, что министр иностранных дел Украины не будет участвовать в заседании.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в украинскую столицу для участия в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) государств-членов ОБСЕ. Основные мероприятия программы запланированы на 5 декабря.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".