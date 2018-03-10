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    Полиция Бразилии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Наркоторговцы из Бразилии сняли на видео собственную смерть. Видео
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    В Бразилии полицейские расстреляли подозреваемых в торговле наркотиками молодых людей во время прямой трансляции, которую преступники вели в Facebook из своей машины.
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    02:34 09.01.2017
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    Полиция в Бразилии. Архивное фото
    Велосипедистка из Литвы стала жертвой изнасилования в Бразилии
    06:13 31.05.2016
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    12:57 10.03.2018
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    09:57 10.03.2018
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    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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